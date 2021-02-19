Beyoğlu'nun yerli ve milli yeni süpürme araçları hizmete girdi

Yerli ve milli kaynaklarla araç üstü ekipman üreten Kademe A.Ş., belediyelere yüzde 50'den fazla tasarruf ettiren ürün gamına bir yenisini daha ekledi. Kademe A.Ş., Beyoğlu Belediyesi için ürettiği yerli ve milli yeni aracını İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda teslim etti.

Beyoğlu Belediyesi, yüzde 50 tasarruf sağladığı yerli üretim sokak temizliği ekipmanlarına, bir yeni modelini daha ekledi. Belediyenin ihtiyaçlarına göre ürün geliştiren Albayrak Grubu markalarından Kademe A.Ş., "AGA 2000 1,5 Metreküp Kompakt Vakumlu Yol Süpürme Aracı"nın bir büyük modeli olarak geliştirdiği 9 adet "AGA 5000 Kompakt Yol Süpürme Aracı"nı Beyoğlu Belediyesi'ne teslim etti. İstiklal Caddesi Tünel Meydanı'nda gerçekleşen teslim törenine İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri Nuri Albayrak, Muhammet Fatih Albayrak, Kademe A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çelik katıldı.

"YERLİ SERMAYEYLE TÜRK MÜHENDİSLERİNİN BAŞARISI"

İlk modeline oranla yine kompakt yapısıyla dar cadde ve sokaklar da dahil olmak üzere eğimli ve düz zeminlerde kolaylıkla temizlik yapabiliyor. Vakum gücünün yüksek, süpürme genişliğinin daha fazla olmasından dolayı daha çok alanı süpüren araç, çöp toplama hacminin fazla olmasıyla da daha uzun süreli çalışabiliyor. Şasi ve yürür aksam dahil Türk mühendisleri ve işçileri tarafından tamamen yerli sermayeyle üretilen yol süpürme aracı, kendi sınıfında ilk araç olma, yurt dışı muadillerine göre fiyat avantajı, satış sonrası servis ve yedek parça maliyet avantajı özelliklerine sahip.

"EKONOMİK TASARRUF SAĞLAMAMIZ NOKTASINDA İYİ BİR İŞ BİRLİĞİ OLDU"

Teslim töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Her alanda yerli ve milli üretim noktasında Türkiye'nin bir gayreti var. Cumhurbaşkanımızın havada, karada ve denizde başlatmış olduğu yerli ve millilik kampanyasına Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu olarak destek veriyoruz. Albayrak Grubu'nun üretmiş olduğu yerli ve milli süpürge araçlarını yerinde inceleme şansımız oldu. Beyoğlu Belediyesi ve Albayrak Grubu'nun ortak çalışması sonucunda hizmete geçirildi. Yerli ve milli olmasını önemsiyoruz. Ekonomik tasarruf sağlamamız noktasında iyi bir iş birliği oldu. Bu süpürge araçları Beyoğlu için çok ideal. Devlet ve millet el ele başaramayacağımız hiçbir zorluk olmadığını düşünüyorum. Ekonomik anlamda büyük tasarruf sağlayacağız. Başka ülkelere ihtiyaç duymadan ülke içinde ihtiyacımızı karşılamamız çok önemli bir adım oldu" ifadelerini kullandı.

"BÜTÜN PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYOR"

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Albayrak ise, "Tanıtımını yaptığımız araçlar yurt dışından ülkemize geldiğinde 150 bin Euro'ya satılıyordu. Yerli ve milli olarak ürettiğimiz bu araçları yaklaşık 90 ila 100 bin Euro arasında mal ediyoruz. Bütün parçaları Türkiye'de üretiliyor. Yurt dışına ihracata da başladık. İnşallah Türkiye bundan sonra sanayisinde ve her türlü araç gereçte ithalat yapmayacak, ihracat yapacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatma Eda Topcu