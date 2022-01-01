BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (İHA) - Beylikdüzü'nden kader mahkumları ve yakınlarına yardım

İSTANBUL - Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şubesi ve Kader Mahkumları Derneği işbirliği ile mektupla derneğe ulaşan Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza evinde tutuklu bulunan mahkumlara ve ailelerin bin kolilik yardım malzemesi gönderildi.

Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şubesi ve Kader Mahkumları Derneği işbirliği ile içerisinde kitap, kıyafet, eğitim materyali ve oyuncak gibi ürünlerin bulunduğu bin koli ceza evinde bulunan bin kader mahkumu ve ailelerine gönderildi. Beylikdüzü'nde bulunan şubeden gönderilen ürünler yeni yılın ilk gününde kargoya verildi.

Programda açıklama yapan Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel, yeni yılın tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek, "Hayırlı sağlıklı bir yıl olması dileğiyle yılın ilk gününde Beylikdüzü'nden tüm Türkiye'ye, bizlere cezaevinden 1000 ayrı mektup yazan mahkumların ihtiyaçlarını karşılamak noktasında Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şubesi ile birlikte yardımları bu noktaya kadar getirdik. Elbette bu noktaya kadar gelmemizde buradaki güzel dostlarımızın ve mazeretinden dolayı burada olamayan tüm güzel insanların katkıları ile bu güzel manzarayı oluşturduk. Emeği geçen herkesten Mevla'm razı olsun" dedi.

"İhtiyaç durumuna düşmüş insanların her zaman yanında oldu ve olmaya da devam edeceğiz"

Türk Kızılay'ı Beylikdüzü Şube Başkanı Atilla Kırali ise Kızılay'ın yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koştuğunu ifade ederek, "İnsan acısı neredeyse Kızılay oradadır. Kader Mahkumları Derneği Genel Başkanı'nın da ifade ettiği gibi biz zaman zaman bu derneğe gelen mektuplara karınca kararınca destek veriyoruz. Bugün yılın ilk günü bu ilk günde de yine destek verelim dedik ve bin koliyi burada Türkiye'nin her tarafındaki cezaevinde bulunan mahkum ve mahkum ailelerine içinde Kuran-ı Kerim, Seccade de bulunan kolileri mahkumlara ve mahkum ailelerine gönderiyoruz" diye konuştu.

Programa katılan Türk Kızılay'ı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, proje mimarlarına teşekkürlerini ileterek, "Bu projenin Kızılay ile işbirliğinde yapılması bizim içinde çok anlamlı. Kızılay insanı ilgilendiren her konuda özellikle ihtiyaçlı ve muhtaç olan değişik sebeplerle ihtiyaç durumuna düşmüş insanların her zaman yanında oldu ve olmaya da devam edeceğiz. Böyle bir proje bizim içinde çok anlamlı projeydi. Biraz önce sayın başkanında ifade ettiği gibi bugün 1000 koli ile başlatılan bu anlamlı projeye inşallah önümüzdeki aylarda yapılacak olan projelerde katkılarımız olacak. Kızılay'ı milletimiz kurdu. Kuruluş amacı sıkıntıda olan insanlarımızın yanında olmak. Yalnız ülkemizde değil dünyanın neresinde bir felaket varsa hiç coğrafyasına bakmadan çok uzak yerlere de ulaşmak suretiyle insanların sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Burada anlamlı olan şu ki kader mahkumu denilen değişik nedenlerle suç işlemiş cezaevine düşmüş insanların bir an önce normal hayata dönmelerini arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.