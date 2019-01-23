Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın: "Beykoz'un Sorunları Varsa Bizim de Çözmek İçin İrademiz Var"

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, partisinin Beykoz'daki Çubuklu ve Poyrazköy Seçim İrtibat Bürolarını ziyaret etti, "Beykoz'un sorunları varsa bizim de çözmek için irademiz var" dedi.

AK Parti'nin Beykoz'dan aday gösterdiği Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamındaki ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın bu kez, AK Parti'nin Çubuklu ve Poyrazköy'de bulunan seçim irtibat bürolarına gitti, partililer ve vatandaşlarla sohbet ederek Beykoz halkının sorunlarını dinledi. Burada konuşan Murat Aydın, "Beykoz'un sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Beykoz'un sorunlarını çözmek adına gece gündüz çalışacaklarını söyleyen Başkan Aydın, "Siz içinizden birini ya da beni belediye başkanı olarak seçtiniz ve Beykoz'daki sorunların tamamını 5 yıl içerisinde çözebileceğimizi söyledik diyelim. Böyle bir şey yok, bu doğru olmaz. Ama Allah sağlık, sizler de bize yetki verirseniz, kesin olarak diyebilirim ki biz bu sorunları çözmek için gece gündüz çalışacağız. Sorunların çözümü için çok yoğun bir gayret içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Sorun varsa, çözmek için çözüm irademiz var. Biz ilgilenme sözü, sizlerin dertleriyle ciddi anlamda dertlenme sözü veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Beykozlu, belediyenin çalışmalarını sıkı bir şekilde takip edebilecek"

Uygulamaya konulacak yeni sistemle birlikte Beykoz halkının belediyeyi ve çalışmaları sıkı bir şekilde takip edebileceklerini belirten Başkan Aydın, "Burada yaşan 251 bin vatandaşın gözü belediyenin üzerinde olacak, belediyeyi takip edecek. Beykozlu, belediyenin aksayan yönlerini, iyi yönlerini, olumsuzlukları bize aktaracak, ben de sıkı bir şekilde orayı takip edeceğim ve bununla ilgili haftalık raporlar alacağım. Bu şekilde işlerimizi takip etmiş olacağız. İletişimin bütün yollarını ve yöntemlerini kullanacağız. Birlikte olmanın gayreti içerisinde olacağız. Beni bir kardeşiniz, ağabeyiniz, evladınız, ailenizin bireyi olarak kabul etmiş olacaksınız, ben ettireceğime inanıyorum. Size, Beykoz ailesinin bir bireyi olmayı vaat ediyorum" dedi.

"Poyrazköy'ün göç sorununu çözmek adına düzenlemeler yapacağız"

Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, AK Parti'nin Poyrazköy'deki seçim irtibat bürosu ziyaretinde, şunları kaydetti:

"Beykoz halkı yetki verirse, İnşallah hizmet edeceğiz. Buranın sorunlarından biri de göç konusudur. Köylerimizin göç vermemesi lazım. Bununla ilgili olarak, çoluk çocuğumuza bir şeyler yapabilmemizi sağlayacak bir imkanın ortaya çıkması lazım. O anlamda bir yasal düzenleme gerekiyor. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bu durumu da arz edeceğiz. Satılmamak, ticarete konulmamak kaydıyla, kendi çocuklarımızı evlendirdiğimiz zaman başlarını sokabilecekleri bir yuva yapılabilmesine olanak sağlayacak düzenlemeler için biz elimizden gelen gayreti gösterecek, konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz."

Öte yandan, Başkan Murat Aydın'ın ziyareti esnasında bir vatandaş, "Sizin methinizi sürekli duyuyoruz. İnşallah Beykoz'u da Zeytinburnu gibi yaparsınız" diyerek Başkan Aydın'dan beklentilerini belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA