Beyin kanaması geçirmişti... Mesut Akusta'nın eşinden flaş açıklama
Teşkilat dizisinde rol alan 57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmişti. Şafak Özbir, eşinin sağlık durumu hakkında bilgi verdi. İşte detaylar...
57 yaşındaki oyuncu Mesut Akusta, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirdi. Ailesinin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine evde yapılan ilk müdahalenin ardından oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan Akusta, 3 saat süren başarılı operasyonun ardından yoğun bakım odasına alınarak uyutuldu.
Usta oyuncunun eşi S¸afak O¨zbir Akusta'ın hastane odasından yaptığı paylaşım takipçilerini duygulandırdı.
Şafak O¨zbir Akusta paylaşımını 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notuyla paylaştı.
Mesut Akusta ve Şafak Özbir'in Berfin adında bir kızı bulunuyor.
Kaynak: Snob Magazin