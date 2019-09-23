Beydağı Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi

23.09.2019 17:59

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı nedeniyle Beydağı Tabiat Parkında Aile ve Sosyal İl Müdürlüğüne bağlı Huzurevi sakinleri ile Vefa Konağı sakinlerine Aşure programı düzenledi.



Programa Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, meclis üyeleri, daire başkanları, şirket genel müdürleri, şube müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.



Programda ilk olarak konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürü Abdullah Koç, Beydağı Tabiat Parkının birinci etabının tamamlandığını belirterek, "Tabiat ve doğal yaşam korunması insanlık için büyük önem arz ediyor. Büyükşehir Belediyemizle ortak proje üreterek Malatya'ya bu 900 dönümlük alanı kazandırıyoruz. Bugün bu güzel etkinliğimizi birinci etabı tamamlanan Beydağı Tabiat Parkımızda yapıyoruz. Çocuklarımız için, gelecek nesillere daha iyi bir Malatya bırakabilmek için yeşili ve doğal yaşamı korumalıyız, artırmalıyız" ifadelerini kullandı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Malatya Büyükşehir Belediyesinin en vazgeçilmez projelerinin başında yeşili artırıp doğal yaşamı korumak olduğunu vurgulayıp, "Doğal yaşamın bozulması demek insanın yaşayamaması demek. Malatya'mızda mevcut doğal yaşam alanlarını koruduğumuz gibi çoğalması içinde çaba ve gayret göstereceğiz. Yeşil alanların korunup, artırılması içinde bıkmadan usanmadan, yılmadan, çalışacağız. Beydağı Tabiat Parkı 900 dönümlük bir alanı kaplıyor. Çok büyük bir alan, etaplar halinde yapılacak. Birinci etabı milletvekilimiz Ahmet Çakır döneminde yapılmaya başlandı. 100 dönümlük birinci etabın çalışmalarına son noktayı biz koyduk. Diğer etapların temellerini de biz atacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, kadınlarımız herkes burada doğayla iç içe huzurlu vakit geçirebilecekler. Muharrem Ayı'nın bu güzel etkinliğini de burada yapmak bizleri ayrıca mutlu etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti Malatya milletvekili Ahmet Çakır ise, Muharrem Ayının önemini anlatıp, Malatya'nın kısa bir süre içinde devasa bir tabiat parkına daha kavuşacağını söyledi.



Malatya Valisi Aydın Baruş da, "Bu yoğunluğun içinde vatandaşlarımız günlük hayatında nefes alabileceği, aileleriyle birlikte güzel ve neşeli vakit geçirebilecekleri mekanlara ihtiyaç duyuyorlar. Malatya'nın ihtiyaç duyduğu bu mekanlardan biri olan Beydağı Tabiat Parkı hizmete giriyor. İnsanların sıcak havalarda nefes alabileceği serin bir yer. Bu parkımızı etaplar halinde yapılacak. İçinde spor alanları, yürüyüş alanları, lokantalar, piknik alanları gibi birçok donatı olacak" dedi.



Yapılan konuşmalarından ardından gelen konuklara aşure ikramı yapıldı. Duaların edildiği programın sonunda protokol tarafından doğaya keklik bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA