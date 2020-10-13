Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü

13.10.2020 07:29 | Son Güncelleme: 13.10.2020 07:47

ABD'de Demokrat başkan adayı Joe Biden'ın katıldığı etkinlikte Beyaz Saray yerine ABD Senatosu için yarıştığını söylemesi dünya gündeminde yer aldı. Bu durumu kullanmak isteyen Trump, Biden'ı eleştirerek, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım " dedi.

ABD ve dünya basınında gündem Donald Trump'ın Demokrat rakibi Joe Biden oldu. Ohio'da yaptığı seçim etkinliğinde konuşan Biden, seçilmesi durumunda ABD'nin krizlerden daha kolay çıkabileceğini söyledi ve "Biliyorsunuz, birlik olmamız lazım. Benim Demokrat olarak Senato için yarışmamın nedeni de bu" dedi.

VALİNİN ADINI UNUTTU

Gün içindeki tek gafı bu olmayan Biden, Ohio'ya gitmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada da bir dönem Massachusetts Valisi olan Mitt Romney'in adını hatırlayamadı. Biden'ın art arda yaptığı bu gaflar ABD'de eleştiri konusu olurken, mevcut başkan Donald Trump da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BUNLARIN BİRİNİ BEN YAPSAYDIM YARIŞTA SAF DIŞI BIRAKILIRDIM"

Biden'ı Twitter üzerinden eleştiren Trump, "Uykucu Joe bugün çok kötü bir gün geçirdi. Mitt Romney'in adını hatırlamadı, ABD Senatosu için aday olduğunu söyledi, hangi senatoda olduğunu unuttu. Bunların herhangi birini ben yapsaydım, yarışta saf dışı bırakılırdım" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü
Haber Yorumları (2)
GİRİLMEZ: ne var bizde adam istiklal marşını şiir der, kimi Atatürk maskesini takmış, Atatürk ün şu sözünü unutmayın derken kendi unutur siyasi şaklabanlarla dolu
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
BETERBÖCEK: Beterolsunlar her ikiside
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ali Babacan Ersin Tatar İlham Aliyev Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Fatma Girik Caner Cindoruk Ahmet Mümtaz Taylan
Spor Falcao Ozan Tufan Ozan Kabak Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Cuma Milli Alkol İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Beyaz Saray için yarıştığını unutan Joe Biden, Trump'ın diline düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.10.2020 08:12:11. #1.15#
title