Beyaz çay nedir? Beyaz çay faydaları ve özellikleri nelerdir? Beyaz çay fiyatı ne kadar? Dünyada 'imparatorların çayı' olarak bilinen, Türkiye'de ise 'beyaz iksir' adıyla bilinen beyaz çay merak ediliyor. Peki, beyaz çay nedir? Beyaz çay fiyatı ne kadar? Beyaz çay faydaları ve özellikleri nelerdir?

Son dönemde adından sıkça söz edilen beyaz çay, giderek yaygınlaşıyor. Fakat vatandaşlar bir yandan beyaz çaya dair daha fazla bilgi edinmek, faydalarını ve özelliklerini merak ediyor. Beyaz çay nedir? Beyaz çay faydaları ve özellikleri nelerdir? Beyaz çay fiyatı ne kadar?

BEYAZ ÇAY NEDİR?

Beyaz çay Çin'in Fujian eyaleti kökenli hafif oksitlenmiş bir çay türüdür. Beyaz çay Camellia sinensis bitkisinin tohumları ve yapraklarından üretilmekte olup yaprakları ve tohumları oksitlenme için doğal güneş ışığında tutulmaktadır.

Beyaz çay adı çay bitkisinin açılmamış goncalarının üzerinde bulunan bitkiye beyazımsı görünüm veren gümüş-beyaz tüylerinden kaynaklanmaktadır. Çayın kendisi ise beyaz veya renksiz değil soluk sarı renktedir.

Beyaz çay, vücuttaki yağı dengeleyerek obeziteliği azaltmaktadır.

BEYAZ ÇAYIN FAYDALARI

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde çay tarımında 6 yıl önce beyaz çay üretimine geçildi. Çaykur tarafından başlatılan uygulama ile 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplandı ve geçen sürede 3,5 tona yaklaşan üretim gerçekleştirildi. Dünyada kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar değişen fiyatlarla satılan beyaz çayın, vücut direncini artırarak bağışıklık, sistemini güçlendirmesinin yanı sıra sağlığa önemli faydalarının bulunduğu biliniyor. Japonya'da yürütülen çalışmada, Türk beyaz çayında kanserli hücreleri yok eden etken maddeye rastlanılmıştı.

• Beyaz çay, vücudu virüs ve bakterilere karşı korur.

• İyi kolesterolü yükseltirken kötü kolesterolü düşürmeye yardımcıdır. Araştırmalara göre günde 2 veya daha fazla beyaz çay içen kişilerin kalp krizi kaynaklı ölüm riskinin %50 oranında azaldığı bilinmektedir.

• Kan şekerini ve insülin seviyesini dengeleyerek şeker hastalığına yakalanma riskini azaltır.

• Hücre yenileyici özelliğe sahiptir.

• Kemik yapısını güçlendirir.

• Beyaz çay içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

• Beyaz çay ayrıca kötü kolesterolü düşürür.

• Polifenoller yönünden zengin olan beyaz çay kalp ve damar sağlığını korur.

• Yapılan bilimsel çalışmalar beyaz çayın birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

• Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını arttırır.

• Antioksidan bakımından zengin olmasıyla serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, cildi korur.

• Kırışıklık, sarkma gibi yaşlılık belirtilerini geciktirir.

• Cildi güzelleştirir. Pürüzsüz ve yumuşak bir cilde kavuşmanıza yardımcı olur.

• Güçlü antioksidan özelliğiyle bağışıklık sistemini güçlendirir, hastalıklara karşı korur.

• Beyaz çay içerdiği bileşikler sayesinde osteoporoz sorununun yaşanmasını en aza indirir.

• En baştan belirttiğimiz gibi beyaz çay ölçülü ve düzenli tüketildiğinde metabolizmayı hızlandırır.

• Beyaz çay içerdiği bileşikler sayesinde Alzheimer gibi hastalıklara karşı koruyucudur.

• İçeriğindeki "kateşin" adlı flavonoidler sayesinde vücutta oluşabilecek kötü huylu hücrelerinin büyümesini durdurup yenilerinin oluşmasını önler.

• Az miktarda kafein içerdiğinden kafeinin zararlı etkilerine maruz kalmazsınız.

• Egzersiz ve doğru beslenmeyle birlikte içildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.