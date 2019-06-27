BEÜ Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacak

Bitlis Eren Üniversitesinin (BEÜ) "Gökyüzünün Gözü" ve "Albatros" takımları, 17-22 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Teknofest Teknoloji Yarışmasına katılacak.

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde görevli takım danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Fatih Kuluöztürk, yaptığı açıklamada, İnsansız Hava Aracı (İHA) için özgün gövde tasarımı ve imalatı yapmaya başladıklarını söyledi.

Yarışmaya geçen yıl bir İHA takımıyla katıldıklarını, bu yılda iki İHA ve bir İSA takımı olarak katılacaklarını belirten Kuluöztürk, şöyle konuştu:

"Gökyüzünün Gözü takımımız 186 üniversitenin bulunduğu listede 4'üncü sırada yer buldu. Bizim için bu yıl yarışmaya gitmeden önce ümit verici bir gelişme. Umarız bunun devamını getirir ve iyi bir derecede alarak yarışmadan ayrılırız. Bu sene geçen yıldan edindiğimiz tecrübelerle çok daha hızlı olabiliyoruz. Yarışma kapsamında üniversitemizi, şehrimizi ve bölgemizi temsil etmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıl yarışma için hazırladığımız İHA'mızı daha geliştirdik, küçülttük ve yeniden tasarladık. Yeni İHA'lar yapıyoruz. Bu kategoriye ilk defa katılacağız. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yetişmiş insan gücüne katkı sağlamak bizim temel amacımızdır, umarız sonucuna ve amacına ulaşır."

Kaynak: AA