BEÜ Kayak Takımı Türkiye üçüncüsü oldu

04.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 11:55

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Kayak Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından 26-27 Şubat 2020 tarihleri arasında Muş'ta düzenlenen "Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası"nda Türkiye üçüncüsü oldu.



Muş merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Güzeltepe Kayak Merkezinde ve Muş Alpaslan Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 2 gün süren organizasyona, BEÜ'nün yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ) toplamda 24 sporcu katıldı. BEÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Kayak Antrenörü Cenk Yıldız öncülüğünde büyük başarı sağlayan BESYO öğrencilerinden oluşan kayak takımında Ferdi Ertaş, Cihat Demir, Erkan Demir ve Uğur Ayçiçek yer aldı.



Gerçekleşen Üniversitelerarası Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası'nda BEÜ'nün kayak takımı Türkiye üçüncüsü oldu. BEÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, BESYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Atlı, Kayak Antrenörü Cenk Yıldız ve öğrencileri tebrik ederek, başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.



Üniversite olarak spora değer verdiklerini ifade eden Rektör Prof. Yardım, "Sporcularımız katıldıkları her spor dalında üniversitemizi başarıyla temsil ederek bizi gururlandırıyor. Öğrencilerimizin başarılarına şahit olmak bizi ziyadesiyle sevindiriyor. Temennimiz bu başarıların artarak devam etmesidir. Başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA