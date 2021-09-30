Beta virüsü gündelik hayatımızın birçok döneminde karşımıza çıkan, sosyal yaşantıyı ve yaşam standartlarını olumsuz olarak etkileyen bir bakteridir. Özellikle 3 ve 5 yaşındaki çocukların yanı sıra havasız, kapalı ve kalabalık ortamlarda fazla zaman geçiren kişilerde görülmektedir. Son dönemde beta virüsü belirtisi gösteren ya da bu virüs hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar konuya dair araştırma yapmakta. Beta virüsü hakkında internette en çok aratılan sorular " Beta hastalığı nedir? Beta virüsü bulaşıcı mıdır? Beta virüsünün belirtileri nelerdir?" gibi sorular oldu. Beta virüsünün ne olduğu, belirtilerinin neler olduğu, bulaşıcı olup, olmadığı hakkında bilgilerin yanı sıra beta virüsünden korunmak için neler yapılması gerektiği gibi bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

BETA HASTALIĞI NEDİR?

Beta virüsünün bilinen tek bir nedeni vardır, o da streptococcus pyogenes bakterisidir ve kesin sonucu boğaz kültürü testi ile belli olmaktadır.Beta virüsü hemen hemen bütün insanlarda hastalık derecesine ulaşan ve boğaza yerleşmiş olan bir bakteri çeşididir ve tedavi edilmemesi halinde ya da tedavinin geç ve yetersiz planlanması halinde yetişkinlerde kalp, böbrek sorunları ile karşılaşmaya yol açabiliyor. Bu nedenle beta virüsü ciddiye alınmalıdır. Beta hastalığı ile ilgili en sevindirici bilgi ise şu ana kadar bu rahatsızlığa karşı olan hiçbir ilaca karşı direnç geliştirememesi ve kısa sürede vücudun normale dönmesidir.

BETA VİRÜSÜ BULAŞICI MIDIR?

BETA enfeksiyonu tıpkı Covid 19 gibi damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyondur. Öksürük, hapşırık, yakın çevrede hasta birisiyle temas etmek ile kolaylıkla kişiden kişiye geçebilmektedir. Beta enfeksiyonuna bakteri neden olduğu için yakın temas, öpüşmek, sarılmak gibi nedenlerin yanı sıra yeterli düzeyde elleri dezenfekte etmemek gibi sebeplerden kolaylıkla bulaşabilmektedir.

BETA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Beta virüsünün birçok belirtisi bulunmaktadır. Ancak birçok boğaz enfeksiyonu ile karıştırılması mümkündür. Beta bakterisinin vücutta olduğunun anlaşılabilmesi için mutlaka boğaz kültürü testi yapılmalıdır. Beta virüsünün kesin tanı ve tedavisi için mutlaka uzmana başvurulması ve doğru tedavinin uygulanması çok önemlidir, yanlış ve yetersiz tedavinin ilerleyen dönemlerde daha büyük problemlere neden olabileceği unutulmamalıdır.

BETA virüsünün en belirgin belirtileri ise şu şekildedir;

Yutkunma ve beslenme güçlüğü

Kötü ağız kokusu

Yüksek ateş

Titreme

Vücut ağrısı

İştahsızlık

Karın ağrısı

Bulantı ve kusma

Bademciklerde ve boğazda kızarıklık

Küçük dilde şişlik

BETA virüsünün nadir olarak gözlemlenen belirtileri ise;

Baş ağrısı

Deride dökülme ve kızarıklık

Halsizlik

Ancak Beta virüsü bazı yetişkin ve çocuklarda hiçbir belirti göstermeyebilir. Kesin sonuç için mutlaka test yaptırılması gerekmektedir.

BETA VİRÜSÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

BETA virüsü tedavisi için mutlaka uzman tavsiyesi alınmalıdır. Beta tedavisi için ağızdan verilen 10 günlük penisilin türevi antibiyotikler ya da tek doz intramusküler kas içerisine yapılan penisilinin iğne formu ile tedavi edilir. Ancak penisilin türevi antibiyotiklere alerjisi olan hastalar için azitromisin, klaritromisin veya ertiromisin gibi antibiyotikler tercih edilebilir. Hiçbir müdahale olmaması halinde 3-5 gün içerisinde BETA enfeksiyonu genellikle kendini sonlandırabilmektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Ağızdan verilen antibiyotiklerde tedavi başlangıcının 2. gününde vücut direnci artacak ve hasta büyük oranda kendisini iyi hissedecektir.

BETA VİRÜSÜ BULAŞICILIĞI NE KADAR SÜREDE GEÇER?

Beta virüsü, tedaviye başlanmasının 24 saat sonrasında bulaşıcı yitirmektedir. Bu nedenle beta virüsü tanısı konmuş ve işe/okula ara vermiş kişilerin tedaviye başlanmasının ardından 1 gün sonra işe/okula gitmesi uygundur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

BETA VİRÜSÜNDEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Beta virüsünden korunmak için öncelikle hijyen kurallarına dikkat etmek gerekmektedir. Ellerin sık sık yıkanması ya da dezenfekte edilmesi önemlidir. Damlacık yöntemiyle bulaşan beta virüsünden en iyi korunma yöntemlerinden birisi de kapalı ve kalabalık ortamların fazla tercih edilmemesidir. Ayrıca hapşıran, öksüren ya da hasta olan kişiler ile temasta bulunmamak da beta virüsünden korunmanızda etkili olacaktır.

Ayrıca vücut direncini yüksek tutmak için D vitamini kullanımı ile uyku düzeni ve beslenmeye dikkat etmek oldukça etkilidir.

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