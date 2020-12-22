Beslediği kazla sokaklarda geziyor
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Beslediği kazla sokaklarda geziyor

22.12.2020 08:42 | Son Güncelleme: 22.12.2020 08:51
Beslediği kazla sokaklarda geziyor

TRABZON'da yaşayan Hatice Özkan (61), beslediği 'Kirli' adını verdiği Çin kazını bir an olsun yanından ayırmıyor.

TRABZON'da yaşayan Hatice Özkan (61), beslediği 'Kirli' adını verdiği Çin kazını bir an olsun yanından ayırmıyor. Özkan'ın bakkala, çarşıya ve sokağa çıkarken yanında götürdüğü kazı yoğun ilgi görüyor. Kirli'nin kentin maskotu haline geldiğini anlatan Hatice Özkan, "Kirli benim torunum gibi" dedi.

Ortahisar ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Yiğit Terzi'ye (12), doğum gününde babası kaz hediye etti. Hatice Özkan da torununun 'Kirli' adını verdiği kazı balkonuna kurduğu kümeste beslemeye başladı. Özkan, ailenin bir ferdi gibi gördüğü kazı, gittiği her yere götürüyor. 1,5 yaşındaki kaz Trabzon sokaklarında sahibinin arkasından yürürken, ilgi odağı oluyor. Kazı görenler bu anları cep telefonlarıyla görüntülüyor.

'BİRBİRİMİZE ÇOK ALIŞTIK'Kirli adındaki kazı besleyen Hatice Özkan, hayvanı torunu gibi gördüğünü belirterek "Kirli'ye evimizin balkonunda bakıyorum. Nereye gidersem onu da alıp götürüyorum. Bir çocuk gibi onunla ilgileniyorum. Birbirimize çok alıştık. Beni görmeden evde durmuyor. Sabah kalktığımda yemini veriyorum. Sokağa inip gezdiriyorum. Mahallenin maskotu olduğu için esnafa uğruyoruz. Nereye gitsem peşimde götürüyorum. Beraber pazara, markete, kırtasiyeye, bakkala gidiyoruz. Bu yaz 3 ay köye gittik. Kirli'yi göremeyenlerden 'öldü' diye ağlayanlar bile olmuş. Mahalledekiler Kirli'yi göremeyince çok üzülüyor. Kirli, sadece mahallemizin değil Trabzon'un maskotu oldu. Kirli'yi görenler sürekli fotoğraf çekiyor. Küçükken dolmuş ve otobüsle gittiğim yerlere onu da götürebiliyordum. Şimdi büyüdüğü için özel aracımız ile getiriyoruz. Kirli, kadınları daha çok seviyor. İsmini biliyor, 'Kirli' dediğimizde bize karşılık veriyor. Kirli benim torunum gibi, o da bir evlattır. Dilsiz hayvan olduğu için ona daha çok ilgi gösteriyorum" diye konuştu.'KALKTIĞIMDA YANINA GİDİYORUM'Doğum gününde babasından hediye olarak kaz isteyen Yiğit Terzi de, "Doğum günüm için babamdan kaz istemiştim. Babam da doğum günümde bana kaz hediye etti. Evde sürekli onunla ilgileniyorum. Sabah kalktığımda onun yanına gidiyorum. Derslerim bittiğinde yine onun yanına gidiyorum. Dışarıda beraber gezip, oynuyoruz. Pandemiden önce Kirli'yi okula götürdüğümüzde demir kapının önünde sevmek için çocuklar yığılıyordu. Okuldaki arkadaşlarım da kazı okula götürmemi istiyorlardı" ifadelerini kullandı.'HAREKETLERİYLE BİZE HER ŞEYİ ANLATABİLİYOR'Mahalle esnafından Ufuk Kum ise "Kirli, mahallemizin maskotu. Buradan yanımızda su içmeden gitmez. Geldiği zaman onu severiz, suyunu içer ve gider. Arada bizi ısırıyor. Biz onu seviyoruz, o da bizi seviyor" şeklinde konuştu.

Esnaf Hasan Yazıcı da "Kirli, hareketleriyle bize her şeyi anlatabiliyor. Su istiyorsa, acıktıysa bunları belli edebiliyor. Sinirli ve gerginse kendisine yaklaştırmıyor. Söylenenleri de anlıyor. Mahallemize geldiğinde suyunu, yemini veriyoruz" dedi.


Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor
Beslediği kazla sokaklarda geziyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk BAŞAR

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