BEŞİKTAŞ'TA SOKAK KÖPEKLERİ İÇİN EYLEM

VAN (DHA) - BEŞİKTAŞ'ta toplanan bir grup hayvansever, sokak hayvanlarının toplatılmasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) üyeleri, HAÇİKO Dernek Kurucu Başkanı Ömür Gedik ve hayvanseverler, Beşiktaş Meydanı'nda sokak hayvanları için bir araya geldi. Gruptakiler, sokak köpeklerinin toplatıldığına yönelik iddialar üzerine açıklama yaptı.

Ömür Gedik, Bugün çok üzücü haber aldık. Van çöplüğüne çok sayıda ölü köpeğin atıldığı bilgisini aldık. Birçok yerde toplamaların devam ettiği bilgisi geliyor. Bugün biz yanımızda şikayet dilekçeleriyle geldik. Neler yapmanız gerektiğini hepinize anlatacağız. Elimiz kolumuz bağlı değil. Barınakların iyileştirilmesini istiyorum. Şu an toplama yapamazlar kanuna aykırı. Kocaman bir orduyuz. Biz mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Barınaklara kamera talep ediyoruz. Şu an yaptığımız basın açıklaması 25 ilde daha yapılıyor. Bunun önemi çok büyük. Şikayet edebilmeleri için bunun öneminin altını çizmenizi rica ediyorum dedi

BELEDİYELERİN GERİ ADIM ATACAĞINA İNANIYORUM

Pawguard Kurucu Başkanı Erkin Erdoğdu ise, 2014 yılından beri kısırlaştırma yapmayan, hayvanları aşılamayan, kendi bölgelerinden alıp barınaklara koyan belediyelerdir. Hatalı, hayvanseverler değildir. Bu insanlar asgari ücret ile hayvanlara mama almaya çalışıyor. Bizler insan sevmiyor değiliz bir cana değer veriyoruz. Köpek sorunu diye konuşan tüm insanlara biraz empati yapmalarını rica ediyorum. Köpekler havlıyor diye şikayet etmeyelim. Kimseye zararı olmayan hayvanları topluyorlar. Hayvan toplamak istiyorlarsa dağa bağıra atılan hayvanları toplasınlar. Belediyelerin geri adım atacağına inanıyorum. Ancak toplamalar artarsa Türkiye'nin 81 ilinde bu kalabalığın yüz katı toplanacaktır şeklinde konuştu.

KANUNSUZ UYGULAMA

Avukat Yıltay Günay ise, Sahipsiz hayvanların toplanmasının tek amacı rehabilite edilmesi içindir. Rehabilite edilen hayvanlar alındıkları yere geri bırakılmalıdır. Bu kanunsuz uygulamayı yapanlara suç duyurusunda bulunacağız diye konuştu.