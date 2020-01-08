Besicilerin zorlu kış mesaisi

08.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:26

Muş'un dağ köylerinde besicilikle uğraşan vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte ahırlarının önündeki karla kaplı alanları hediklerle (kar ayakkabısı) ezerek hayvanlarına günde 2 defa kar üzerinde yem veriyor.



Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, besiciler ise kar yağışına rağmen hayvanlarını zorlu kış şartlarında beslemeye çalışıyor. Merkeze 50 kilometre mesafedeki Yukarıyongalı köyünde geçimlerini hayvancılıkla sağlayan besiciler, dondurucu soğuğa rağmen atadan kalma hayvancılığı sürdürüyor. Ahırların önünde hediklerle ezilen alana yem teknesi yerleştiren besiciler, sırtlarında taşıdıkları ot ve samanları burada küçükbaş hayvanlara veriyor.



Zorlu besicilikle ilgili gazetecilere açıklama yapan besicilerden Yusuf Omar, sabah erken saatlerde kalktığını ve günün büyük bölümünde hayvanları karın üzerinde beslediklerini kaydetti. Hayvanlara günde 2 kez kar üzerinde yem verdiğini ifade eden Omar, "Kar yağdığı zaman çok zorluk çekiyoruz. Çocuklarımın hepsi İstanbul'a gitmiş. 63 yaşındayım bütün zorluğu ben çekiyorum. 80 küçükbaş hayvanım var. Karın üzerinde hayvanlara saman veriyoruz. Geçen yıl 6 ay karın altında kaldık. Köyümüze kar çok yağar. Geçen yıl 2,5 metre kar yağdı. Bu kış 35 ton saman vereceğiz" dedi.



Besicilerden Eyüp Omar ise atadan kalma hayvancılıkla uğraştıklarını, babadan dededen kalan mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. Hayvancılığın zor bir iş olduğunu anlatan Omar, "Herkes bir işle uğraşıyor. Bizde hayvancılık yapıyoruz. Yaklaşık bir metre kar var. Bu karı ezdikten sonra üzerene ot ve saman atıyoruz. Kışın köyde başka iş olmadığı için herkes kendi hayvanlarıyla uğraşıyor. Bir yıl 4 mevsimdir, bu memlekette 2 mevsim yaşıyoruz, 6 ay kış 6 ay yaz. Geçen sene 2 metreden fazla kar yağdı. Bu sene yaklaşık bir metre kar yağdı" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İHA