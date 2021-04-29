Berrin Sönmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berrin Sönmez'in hayatı ve biyografisi!
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Berrin Sönmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berrin Sönmez'in hayatı ve biyografisi!

Berrin Sönmez kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Berrin Sönmez'in hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimlerin başında Berrin Sönmez geliyor. Başarılı yazar Berrin Sönmez kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? Berrin Sönmez'in hayatı ve biyografisi hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Berrin Sönmez'in biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Berrin Sönmez kimdir, aslen nereli, Twitter hesabı ne, doğum tarihi ve yaşı kaç? Berrin Sönmez ile ilgili bilgiler haberimizde.

BERRİN SÖNMEZ KİMDİR?

Berrin Sönmez, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi mezunudur. Aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak akademisyenlik yapmıştır. Yüksek Lisans tezini Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'na giriş süreci üzerine yapmıştır. Halkevi ve kültürel dönüşüm konulu doktora tezini yarıda bırakarak akademiden ayrılıp öğretmenlik yaptı. Daha sonra tekrar akademiye dönerek okutman ve öğretim görevlisi unvanlarıyla lisans ve ön lisans programlarında inkılap tarihi ve kültür tarihi dersleri verdi.

Sırasıyla Maliye Bakanlığı, Ankara Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde ortalama 4-5 yıl çalışma hayatını tamamladı. Kadın, çocuk, insan hakları, demokrasi ve barış savunucusu, feminist-aktivist Berrin Sönmez'in çeşitli dergilerde makale ve denemeleri yayınlanmıştır.

Şimdilerde "Gazete Duvar" sitesinde yazarlık hayatına devam eden Berrin Sönmez'in Twitter'da 7 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter profilini "@SnmezBerrin" hesabından takip edebilirsiniz.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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