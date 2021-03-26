Berat Gecesi kılınacak 100 rekat namaz ve tarifi! Berat Gecesi 100 rekat namazı ne zaman kılınır? Namazda hangi sureler okunur?

Mübarek üç ayların ikincisi Şaban ayının ilk kandili Berat Kandilidir. Berat Kandili'nde gece namazı kılmak çok sevaptır. Berat Gecesi kılınacak olan namazlardan birisi de 100 rekatlık namazdır. Peki Berat Kandili gecesi kılınan 100 rekatlık namazda hangi sureler okunuyor? Namaz ne zaman kılınır? İşte namaz tarifi...

Berat gecesi kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler merak ediliyor. Peki, Berat gecesi hangi dualar okunur? Berat gecesi hangi namazlar kılınır? Berat Kandili 100 rekat namazı nasıl kılınır? Namazda hangi sureler kaç defa okunur? 100 rekatlık Berat Gecesi namazı tarifi ve kılınışı!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Gecesi mübarek Şaban ayının 15. gecesidir. Buna göre 2021 yılında Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece idrak edilecektir. Yani Berat Kandili 26 Mart bugün değil 27 Mart Cumartesi yarındır. Dinimizde geceler önce geldiği için Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi akşam namazı ile başlamaktadır. Berat Kandili günü ise 28 Mart Pazar günüdür.

Berat Kandili Gecesi ne zaman : 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gece (27 Mart Cumartesi akşam namazı ile birlikte Berat Gecesi başlamış olacak. Akşam namazından imsak vaktine kadar olan süre gece olarak geçmektedir.)

Berat Kandili Günü ne zaman : 28 Mart Pazar (28 Mart Pazar günü sabah namazından akşam namazına kadar olan süre Berat günüdür.)

BERAT GECESİ 100 REKATLIK NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Berat Gecesi 27 Mart Cumartesi'yi 28 Mart Pazar'a bağlayan gecedir. Haliyle namaz da 27 Mart Cumartesi akşam ezanından sonra okunmaktadır. Akşamdan imsak vaktine kadar bu namazı kılabilirsiniz. Çünkü o süre Berat Gecesi oluyor.

BERAT GECESİ KILINACAK 100 REKATLIK NAMAZ TARİFİ VE FAZİLETLERİ

Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) Ali ibni Ebî Tâlib (Radıyallâhu Anh)a şöyle buyurmuştur: "Ey Ali! Her kim Şa'bân'ın yarı (on beşinci) gecesinde yüz rekât kılar, her rekâtta bir Fâtiha ve on İhlâs okursa, (şunu bil ki) ey Ali! Hangi bir kul bu namazları kılarsa Allâh-u Te'âlâ onun için o gece istediği her hâceti yerine getirir."

Bunun üzerine: "Yâ Rasûlellâh! Eğer Allâh-u Te'âlâ onu şakî (îmânsız ölecek bir bedbaht olarak) yazdıysa, sa'îd (îmânlı ölecek bahtiyar) kuluna çevirir mi?" diye sorulunca buyurdu ki: "Ey Ali! Beni hakla gönderen Allâh-u Te'âlâ'ya yemin ederim ki; Levh-i Mahfuz'da: 'Felan oğlu felan şakî olarak yaratıldı ama Allâh-u Te'âlâ bu hükmü sildi ve onu sa'îde döndürdü.' diye yazılmıştır.

- Allâh-u Te'âlâ bu (namazı kılan) kuluna yetmiş bin melek gönderir ki bir dahaki sene başına kadar onun sevaplarını yazarlar, günahlarını silerler ve derecelerini yükseltirler.

- Allâh-u Te'âlâ Adn cennetlerine yedi yüz yetmiş bin melek gönderir de onun için şehirler ve köşkler binâ ederler, hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı nîmetler hazırlarlar ve ağaçlar dikerler. Bu cennetlerin bir benzeri, kullardan hiçbirinin kalbinden bile geçemez ki, her bir cennette size târifte bulunduğum şehirler, köşkler ve ağaçlar doludur.

- Eğer bu kişi bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Allâh-u Te'âlâ ona o gece okuduğu İhlâs Sûresi'nin her bir harfine mukâbil yetmiş bin hûri verir ki, her bir hûrinin bir erkek, bir de dişi hizmetçisi bulunur.

- Ayrıca ona yetmiş bin ğılman, yetmiş bin vildan (genç köleler, hizmetçiler), yetmiş bin kethüdâ (ciddî iş tâkipçisi) ve yetmiş bin kapıcı verir. O gece İhlâs Sûresi okuyan herkese yetmiş şehit sevâbı yazılır.

- Beni hak peygamber gönderen Allâh-u Te'âlâ'ya yemin ederim ki; bu kişi cennetteki makâmını, Allâh-u Te'âlâ'nın yarattığı şekliyle görmedikçe yahut ona gösterilmedikçe dünyâdan çıkmaz.

- Beni hak Nebî gönderene kasem olsun ki; (bu kişi öldüğünde) Allâh-u Te'âlâ gece ve gündüzün yirmi dört saatinin her bir saatinde, ona yetmiş bin melek gönderir ki ona selâm verirler, onunla musâfaha ederler ve Sûr'a üfürülünceye kadar ona duâ ederler. Bu kişi kıyâmet günü en kıymetli ebrâr meleklerle haşrolur. Allâh-u Te'âlâ yazıcı meleklere: 'Üzerinden sene geçinceye kadar bu kuluma hiçbir günah yazmayın ve onun için sevaplar yazın.' diye emir buyurur.

buyrulmuştur.

(Kaynak : Ebu'l-Ferac ibnü'l-Cevzî, Kitâbü'n-Nûr fî fezâili'l-eyyâmi ve'ş-şuhûr, Süleymâniye Ktp., Nafiz Paşa, rakam:329, verak:82/b-83b; el-Gazâlî, İhyâü 'ulûmi'd-dîn, 1/203; 'Abdülkadir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/348-349; Ebû Tâlib el-Mekkî, Kûtu'l-kulûb, 1/114; Ebû 'Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbu'l-Berake fî fazli's-sa'yi ve'l-hareke, rakam:526-531, sh:192, 193; 'Abdulazîz ed-Dirînî, Tahâratü'l-kulûb, sh:136; İsmâ'il Hakkî el-Bursevî, Rûhu'l-beyân, 8/403; Muhammed Hakkî en-Nâzillî, Hazînetü'l-esrâr, sh:68; Parantez içi ekler ibnü Ebi'd-Dünyâ, Fezâliü şehri Ramazân, rakam:9, sh:40; ez-Zebîdî, İthâfü's-sâdeti'l-müttakîn, 3/425 ve es-Süyûtî, el-Le'âlî, 2/58'den alınmıştır.)

NOT : Kişi dilerse on rekâtta 100 ihlâs'la da bu namazı kılabilir. Zebîdî (Rahimehullâh)ın beyânı veçhile; bu namazdan maksat İhlâs-ı Şerîf'in 1000 kere okunmasıdır ki bu şekilde edâ edilse de yeterli olur.

(Teşekkür : Bu namaz tariflerini, zikirlerin ve ibadetlerin yapılışını günümüze ulaştıran, Türkçe'ye çeviren ve bizlerin faydalanmasını sağlayan sayın Cübbeli Ahmet Hoca' ya teşekkür ediyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, bol bereketli vakitler versin.)

100 REKAT NAMAZ KISACA TARİF