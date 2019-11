"Benim en güzel öğretmenler günü oğlum"

24.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 24.11.2019 11:02

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 22 yıllık öğretmen Nuran Uçar'ın otizmli oğlu Ahmet için verdiği mücadele tüm ilçeye örnek oldu. Oğlunun sınıfta Öğretmenler Günü'nu kutladığı Nuran öğretmen duygusal anlar yaşadı.



Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda görevli 22 yıllık öğretmen ve 3 çocuk annesi Nuran Uçar'ın 19 yaşındaki otizmli oğlu Ahmet Uçar'la hayat dolu mücadelesi bütün ailelerin taktirini topluyor. Ahmet'in yıllar önce özel bir birey olarak dünyaya gelmesinden sonra zorluklarla onu yaşama kazandırmaya çalışan Nuran öğretmen, her 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü öğrencileri ve çocuğuyla geçiriyor. Çocuğunun onun yaşantısının bir parçasından öte olduğunu ifade eden Uçar, "Ahmet'le yaşadığım her an benim için Öğretmenler Günü'dür" dedi.



Türkçe öğretmeni Nuran Uçar, "Öğretmen demek eğiten demektir. Bu öğretmenliği ya da eğitmeyi hayatımızın her noktasında görmek istediğimiz gibi kendi evladımızda da görmek istiyoruz. Ama otizm öyle değişik bir engel ki iğneyle kuyu kazmak gibidir. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım bazen hiç yol katedemediğimiz zamanlar oluyor. Bir şey veremediğini düşünsen de vazgeçmeden devam edebiliyorsun. Ama o içimizdeki öğretmenlik duygusuyla bir şeyler vermek o zamanda ihtiyaç haline geliyor. ve kendi çocuğumuza veremediğimiz her şeyi diğer öğrencilerimize vermek zorunda kalıyoruz. Çocuğumun böyle olması beni daha azimli ve idealist yaptı. Otizm insana çok şey öğretiyor. Değerli ve değersiz bulduğumuz kavramlar bir anda yer değiştiriyor. Çocuğumun böyle olmasıyla kendi öğrencilerime daha çok bağlanarak hepsinin ayrı ve güzel yetişmesi için daha çok emek verdik. ve sonunda otizm benim mesleğimi etkiledi ve böyle oldu" dedi.



"Öğrencilerimle Ahmet'im benim için hep aynı oldular"



Otizmli bir öğretmen ve anne olmanın karışık, zor ve güzel bir duygu olduğunu ifade eden Uçar, "İnsanın özel bir çocuğunun olması kendisini özel yapıyor. Ben hep oğlum için onun eğitimi ve yaşantısından mücadele etmek için çalıştım. Öğrencilerimle ilişkimde ise çocuğuma ifade etmek istediklerimi onlara ifade ediyorum. Çünkü öğrencilerimle Ahmet'in hiçbir ayrımı benim gözümde yok. İnsanın en güzel mücadelesinin ise kendi çocuğuyla olduğuna inanıyorum. Biz Ahmet'in yıllar önce böyle baktığımızda onun oturduğunu bile yemek yediğimiz zaman görebiliyorduk. Tamamen evin içinde anlamsız dolaşabilen, göz teması olmayan ve iletişime kapalı, neredeyse Ahmet'in yetişmesi ve büyümesi konusunda sıfırdan buralara kadar geldik. Bu da çok zor ilerleyen bir durum oldu. Otizmli bir çocukla mücadele sonucu bir yılda ya da bir ayda çözülecek bir durum değildir. Ama bu kadar mücadelemiz sonunda Ahmet'im hayatımızın içinde ve onunla her şeyi yaşıyoruz. Onunla yaşadığım her an benim için her gün Öğretmenler Günü'dür" diye konuştu.



Uçar, "Otizmli çocuklar ilaç kullanıyor olsalar da aslında kullandığı ilaçların tedaviye dönük bir etkisi yoktur. Bu ilaçlar sadece sakinleşmelerini sağlıyor. Bazen bu ilaçları kullanmak zorunda kalıyoruz. Ama ilaçtan daha öte tedaviyi ailesi kendisi verecek. Onların ihtiyacı olan tek tedavi emek ve sevgidir. Mesele öğretmenlik mesleğimiz olsun ya da olmasın iyi bir fedakarlıkla onların zorluklarının aşılacağına inanıyorum. Bütün otizmli ya da diğer engelli gruplarına sahip ailelerin yapacağı tek şey sevgi ve ilgidir" şeklinde konuştu.



Bir insanın ömrüne sığmayacak çok fazla duygu yoğunluğu ve geçişleri yaşadıklarını anlatan Uçar, "Kabullenme ve bunu aşma konusunda mücadelemiz oldu. Her anne ve babanın yapmak istediklerinin hepsini yaptık. Beni otizmli olduğunda 'Acaba bir gün gözlerimin içine bakabilecek mi, acaba bir gün anne diyebilecek mi' diye bekledim ve şimdi hepsini yapıyor. Kolay olmadı ama sabrettiğimizde hiçbir şey aynı yerde kalmıyor" dedi.



Öğretmen Nuran Uçar'ın mücadelesinin büyün Ünye'de örnek olduğunu söyleyen aynı okulda görevli fen bilimleri öğretmeni Nevin Bulat ise, "Nuran hocamızı yaklaşık beş yıldır tanıyorum. Dönem dönem yaşadığı sıkıntıları görüyoruz. Nuran hocam gerçekten hayatın içinde en zor alanlarda yaşamış bir kişidir. Çocuğuna yetmeye ve ona zaman olarak yetişmeye çalışıyor. Ayrıca öğrencilerine de ayrıca yetişmeye çalışıyor. Ama Ahmet'le ilgilenen ve onun küçükte olsa başarılarını ve iletişimlerini gözlemleyen bir öğretmendir" diye konuştu.



"Öğretmenler Günün kutlu olsun annem"



24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle annesinin sınıfta Öğretmenler Günü'nü kutlayan Ahmet, "Öğretmenler Günün kutlu olsun annem" dedi. Bu sırada Nuran öğretmen duygusal anlar yaşadı. - ORDU

