Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı izle!
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Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı izle!

01.10.2020 14:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 14:39
Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı izle!

Yayınlandığı günden beri kendi kitlesini oluşturan Benim Adım Melek dizisi, TRT 1 ekranlarının vazgeçilmezlerinden. Oldukça geniş bir kitleye hitap eden dizi ele aldığı konu ile de duygulara hitap ediyor. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı ise yayınlandı.

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Peki Benim Adım Melek dizisi 33. bölümde neler yaşandı.

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ 33. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yangın haberi konaklara sirayet ederken Cumali için tehlike çanları çalmaktadır. Cumali'nin yorgun kalbi olan bitene dayanabilecek midir? Kenan yangını çıkaranın Alpay olduğunu bilmektedir, Alpay Kenan'ın onu ele vermesinden korkmaktadır. Kendi intikamları söz konusu olunca burun buruna gelen iki arkadaşı bundan sonra ne beklemektedir? Her konuda Melek'e destek olan Halil'e Melek bu zor zamanlarda destek olabilecek midir? Alpay yangının kebapçıdan çıkmış olabileceğini söyleyince Seyit Ali ve Mahmut gerilir. Han elbirliğiyle eski haline döndürülmeye çalışırken hangi engeller han esnafını beklemektedir?

Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 34. Bölüm fragmanı izle!

Mithat'ın ailesine yaptığı bir iyilik onları büyük bir sorundan kurtaracaktır. Seyran ise Mithat'ın ailesine karşı olan tavrına üzülmekte, bir çözüm düşünmektedir. Kenan kamera görüntülerini polise verince kaçmayı planlayan Alpay başarılı olacak mıdır? Mithatlarda tatlı bir telaş vardır. Seyran'ın davetine davet edilenler icabet edecek midir? Melek ve Seyit Ali kendilerini hangi sorunun ağırlığı altında bulacaklardır?

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