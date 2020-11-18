Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!
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Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

18.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:49
Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

Anneliğin tüm zorlu yanlarını gözler önüne seren ve pek çok insanın favorileri arasına giren TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

Çocuklarıyla hayata sımsıkı bağlanan bir kadın olan Melek'in mücadele dolu öyküsünün anlatıldığı Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Şirhanlar, Defne'yi istemeye gelmiştir. Şirhanlar ve Karadağlar isteme merasiminde keyifli anlar yaşarken Banu, Mithat ve Seyran'ın farklılıklarını ortaya sermektedir. Onların mutlu giden evliliği nelerle sınanacaktır? Seyran öğrendiği hangi gerçek karşısında şok olur?

Aslı, Funda'nın bilerek onu Karadağlara götürdüğünü söylerken Funda ortada çekinecek bir şey olmadığını düşünmektedir. Kerem'in Melek'in oğlu olması bir sorun teşkil etmemektedir ona göre. Aslı ise eniştesinin tepkisinden korkmaktadır. Emre ve Kerem arasındaki çatışma devam eder. Kerem'in elindeki görüntüler ortaya çıkarsa Emre'yi ne bekleyecektir?

Kenan Vildan'ı çocukluğunun geçtiği yere götürür. Vildan Kenan'a karşı ne düşünmektedir? Ömer'in gitme zamanı gelmektedir. Gitmeden önce Defne'ye bir sürpriz yapar.

Locada işler karışır. Küçük Seyit Ali hastalanıp annesini yanında isterken, Melek düşük bağışıklığıyla ne yapacaktır?

Benim Adım Melek ne zaman saat kaçta? Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle!

BENİM ADIM MELEK GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocuklarıdır. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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