Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? (9 Aralık) Benim Adım Melek 43. yeni bölüm fragmanı izle

Anneliğin tüm zorlu yanlarını gözler önüne seren ve pek çok insanın favorileri arasına giren TRT 1'in sevilen dizisi Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? (9 Aralık) Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle

Çocuklarıyla hayata sımsıkı bağlanan bir kadın olan Melek'in mücadele dolu öyküsünün anlatıldığı Benim Adım Melek ne zaman, saat kaçta? (9 Aralık) Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı izle

BENİM ADIM MELEK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Benim Adım Melek hikayesi ve oyuncu kadrosu ile sevilen yapımlar arasında. Peki, Benim Adım Melek Çarşamba akşamları saat 20:00'da TRT ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

BENİM ADIM MELEK SON BÖLÜMDE 42. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir. Defne, Melek ve Halil'in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek'in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne'nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir. Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay'ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır? Kaynak: 9 Aralık TRT1 Yayın Akışı | Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

BENİM ADIM MELEK YENİ BÖLÜMDE 43. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

BENİM ADIM MELEK 42. BÖLÜM ÖZET

Loca için tarihi eser ihbarında bulunulduğunu öğrenen Halil ve Mirza polislere açıklamaya yapmaya çalışsa da polisler arama yaparlar. Kenan ise adamlarından tarihi eserleri locadan çıkarıp çıkarmadığına dair haber beklemektedir.Defne, Melek ve Halil'in geçmişine dair öğrendikleri üzerine Halil ve Melek'in aşkının neresinde duracaktır? Kadriye, Defne'nin mutfağa olan yeteneği üzerine hayaller kurar. Melek, Halil, Mirza ve Vildan kendilerini karakolda bulurlar. Kerem Aslı için kabul ettiği bahis maçlarıyla kulüp antrenmanları arasında koşturmaktayken Aslı para biriktirmektedir.Alpay Halilleri alt ettiğini düşünürken Aslı mevzusunu da çözmek üzere kolları sıvar. Kenan ise Alpay'ın sürekli ayağına dolanmasından sıkılmıştır. Melek sağlık durumu sayesinde eve dönebilecekken bunu yapmayınca Halil ve Mirza olaya el atarlar. Herkes onlar için uğraşırken iki dost nasıl bir fedakarlık yapacaktır?

BENİM ADIM MELEK GENEL HİKAYESİ NEDİR?

Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor. Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocuklarıdır. Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.