Benim Adım Melek 5. bölüm izle Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı yayınlandı

24.10.2019 08:56

Geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici konusu ile dizi severlerin beğenisini kazanan benim Adım Melek,Çarşamba akşamları TRT 1 ekranlarına geliyor. 5. bölümüyle dizi severlere duygusal anlar yaşatan Benim Adım Melek 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 3. yeni bölüm izle

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM ÖZETİ

Alpay, menfaati için her şeyi göze almıştır. Karadağ konağında ''Melek beni boşadı.'' cümlesi yankılanır. Melek perişan, Seyit Ali ise öfkelidir. Baba, kız seneler sonra ilk kez yüz yüzedir. Melek, bütün gerçekleri anlatmaya derman bulabilecek mı? Yoksa yüreği soğumayan Seyit Ali'nin karşısında sessizliğini koruyacak mı? Nefise'nin hamlesi her şeyi değiştirirken, Mithat, geçmişin acısıyla son kararını verir. Pes etmeyen Alpay, kurduğu taze planla Melek'i yeni bir başlangıca sürükler. Hastalığı, çocukları, sırt çevirmiş ailesi derken, Melek'in yüzü hayatın küçük sürprizleri sayesinde bir kez de olsa gülecek mi?

BENİM ADIM MELEK 5. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI

Benim Adım Melek 5. Bölümü izleyenler, Benim Adım Melek 6. Bölüm yayınlandı mı sorusunu sormaya başladı. Benim adım melek 6. Bölüm yayınlandı.

BENİM ADIM MELEK 6. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

BENİM ADIM MELEK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Anneliğin, tüm zorluklara rağmen vazgeçmek değil aksine çocukların için hayata sımsıkı tutunmak olduğunu vurgulayan Benim Adım Melek; Melek'in, ailesi ve çocuklarıyla hayatını yeni baştan inşa etmesini konu alıyor. Nehir Erdoğan'ın Melek karakterine hayat verdiği dizide bir annenin ayakta kalma çabası ve üç çocuğuyla verdiği yaşam mücadelesine dikkat çekiliyor.

Melek'in hayattaki en kıymetlileri: çocukları…

Melek, yaşadıklarından dolayı üç çocuğuyla baba ocağına dönerken bir yandan gözü yükseklerde olan kızı Defne'nin (Rabia Soytürk) başına buyrukluğu ve isyankarlığıyla mücadele edip, diğer yandan oğlu Kerem'in (Ulvi Kahyaoğlu) futbol sevdası yüzünden başına gelenlerle ve kavgacı tavırlarıyla uğraşacak. Küçük oğlu Seyit Ali (Poyraz Ar) ise her durumda mutlu olacak bir şey bulan hayat dolu karakteriyle her daim annesinin neşe kaynağı olmayı başaracak.

BENİM ADIM MELEK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

NEHİR ERDOĞAN

MEHMET ÇEVİK

KUTSİ

ULVİ KAHYAOĞLU

ŞERİF SEZER

MUSTAFA MERT KOÇ