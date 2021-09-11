İkinci çocuğuna hamile olan Bengü, sekizinci ayına girdi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoşgeldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu.

Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.