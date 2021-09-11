Bengü'den hamilelik pozları - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bengü'den hamilelik pozları

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Bengü'den hamilelik pozları

2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. İkinci çocuğuna hamile olan şarkıcı, karnı burnunda pozlarını yayınladı. İşte detaylar...

İkinci çocuğuna hamile olan Bengü, sekizinci ayına girdi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoşgeldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu.

Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Bengü'den hamilelik pozları

Bengü'den hamilelik pozları

Bengü'den hamilelik pozları

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi

Trafikte tartıştığı adamın yüzüne tüküren şarkıcı Irmak Arıcı, özür diledi

 Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu

 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü

63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozuyla gündeme bomba gibi düştü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay
Magazin Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Sergen Yalçın
Spor Defne Samyeli Uğur İbrahim Altay Okan Buruk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Salih Ayhan İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bengü'den hamilelik pozları - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 16:53:40. #1.12#