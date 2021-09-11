Bengü'den hamilelik pozları
2018'de iş insanı Selim Selimoğlu ile nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra da kızı Zeynep'i kucağına almıştı. İkinci çocuğuna hamile olan şarkıcı, karnı burnunda pozlarını yayınladı. İşte detaylar...
İkinci çocuğuna hamile olan Bengü, sekizinci ayına girdi. Dünyaya gelecek oğluna eşi Selim Selimoğlu'nun adını verecek şarkıcı, karnı burnunda fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Bengü, "Son hamiş fotoları; çünkü hoşgeldin 8'inci ay" yazarak, kalp emojisi koydu.
Şarkıcı, etiket olarak ise, "Bebek yükleniyor" diye yazdı. Bengü, kısa sürede binlerce beğeni aldı.