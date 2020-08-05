Ben Affleck kimdir? Ben Affleck filmleri nelerdir? Ben Affleck sevgilisi Ana de Armas kimdir? Ana De Armas kaç yaşında?Ben Affleck gençliği Aldığı ödüller ve senaryolarla bilinen oyuncu, son zamanlarda ortalıkta görünmsede oynadığı filmler başarısı unutulacak gibi değil. 10 yıl evli kaldıpı Jennifer Garner ile 2015 yılında boşandı. Şu sıralar tekrar aşık oyuncu Ana De Armas ile doludizgin aşk yaşamaktadır.

Oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck bol ödüllü bir oyuncudur. Başarısı kadar özel hayatı ile gündemden düşmeyen Affleck, son olarak Malibu sahillerinde Ana De Armas ile aşka geldi. Sarmas dolaş görüntülen ikili, kimseye aldırış etmeden vakit geçirdiler.

BEN AFFLECK KİMDİR?

Oyuncu, yönetmen ve senarist Ben Affleck, Kaliforniya 'da doğmuştur. 1998 yılında Good Will Hunting filmi ile En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü kazanmıştır. 2006 yılında Hollywoodland filmi ile Venedik Film Festivali' nde en iyi erkek oyuncu ödülünü (Volpi Cup) almış ve Altın Küre'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday gösterilmiştir.

BEN AFFLECK, JENNİFER GARNER İLE 10 YIL EVLİ KALMIŞTIR

2005-2015 yılları arasında Jennifer Garner ile evli olan oyuncu, 10. evlilik yıl dönümünden bir gün sonra boşanma kararı aldıklarını açıklamışlardır.[11] Çiftin Violet Anne Affleck ve Seraphina Rose Elizabeth Affleck adında iki kızı ve Samuel Garner Affleck adında bir oğlu vardır.

ANA DE ARMAS KİMDİR?

2006 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Arnas, anne tarafında İspanyol kökenlidir.ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında, İspanyol filmi Una rosa de Francia'da Marie rolünü oynayarak gerçekleştirmiştir. 18 yaşında İspanya'ya taşındı. Birçok dizi ve filmde boy gösteren oyuncu, asıl çıkışını Blade Runner 2049 filmindeki performansı ile yakaladı. Bu filmdeki oyunculuğu eleştirmenlerden tam not aldı. De Armas, İspanyol aktör Marc Clotet ile Temmuz 2011'de 2013'e kadar evliydi. Bugünlerde Ben Affleck ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Malibu sahillerinde aşka geldi. Ben Affleck ile sarmaş dolaş görüldü.

ANA DE ARMAS FİLMLERİ

Una rosa de Francia (2006) (Marie)

Madrigal (2007) (Stella Maris)

Sex, Party and Lies (2009) (Carola)

Blind Alley (2011) (Rosa/Laura)

Faraday (2013) (Inma Murga)

Por un puñado de besos (2014) (Sol)

Knock Knock (2015) (Bel)

Anabel (Cris)

Exposed (2016) (Isabel de la Cruz)

Hands of Stone (2016) (Felicidad Durán)

War Dogs (2016) (Iz)

Overdrive (2017) (Stephanie)

Blade Runner 2049 (2017) (Joi)

Yesterday (2019) (Roxanne)

The Informer (2019) (Sofia Hoffman)

Knives Out (2019) (Marta)

The Night Clerk (2019) (Andrea)

Wasp Network (2020)

Bond 25 (2020) (Paloma)

Blonde (2020) (Norma Jeane)

Ben Affleck gençlik fotoğrafları;