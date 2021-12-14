Yeşilçam yıldızı Belgin Doruk'un oğlu, evinin kapısında ölü bulundu

Saat 09.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana gelen olayda sabah saatlerinde sitenin önünde düşüp ağzından ve burnundan yaralanan Aydın Birsel, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Birsel'e müdahale etti.

"YÜZÜMÜ YIKAYIP GELECEĞİM" DEDİ

Burnuna tampon yapan sağlıkçıların hastaneye gitme talebini reddeden Aydın Birsel, daha sonra Mudanya'ya gitmek için taksi çağırdı. Taksiye bineceği sırada burnu tekrar kanayan Birsel, sürücüye yüzünü yıkayıp geleceğini belirterek evine çıktı.

KAPI ÖNÜNDE KANLAR İÇİNE BULDULAR

Dairesinin önüne gelen Birsel, kapının önünde fenalaşıp yere yığıldı. Birsel'i yerde kanlar içinde yatarken gören apartmandakiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Aydın Birsel'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, olayla ilgili soruşturmasına devam ediyor.

TÜRKAN ŞORAY'IN ELİNDEN PLAKET ALMIŞTI

Öte yandan Aydın Birsel'in, Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Belgin Doruk ile yönetmen ve senarist Özdemir Birsel'in oğlu olduğu öğrenildi. 28 Haziran 1936'da dünyaya gelen Belgin Doruk, 26 Mart 1995'te yaşamını yitirmişti. Birsel, 2013'te Belgin Doruk'u anma etkinliğinde Türkan Şoray'ın elinden plaket almıştı.

Olay yerinden kareler;

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - Magazin Haberleri

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