Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı

Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden Selim Çakır için okutulan mevlid-i şerifine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Bilecik'te geçtiğimiz aralık ayında hayatını kaybeden Selim Çakır için okutulan mevlid-i şerifine Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman katıldı.

Bilecik'in Bayırköy beldesinde herkesin sevgi ve saygısını kazanmış Selim Çakır, 2020'inin Aralık ayında hayatını kaybederek, beldede toprağa verilmişti. Pandemi nedeniyle ertelenen mevlid-i şerifi Bayırköy Yarı Olimpik Havuzunda yapıldı. Mevlide Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve çok sayıda kişi katıldı. Merhume Allah'tan rahmet dileyen Başkan Yaman, "Belediyemiz Muhasebe Müdürü Şenay Çakır Kardeşimizin vefat eden babası Selim amcamız için okuttuğu mevlide katıldık. Yaşadığı süre içinde herkesin sevgi ve saygısını kazanmış Selim amcamıza Rabbimden rahmet, geriye bıraktığı hayırlı evlatlarına ve yakınlarına da tekrardan sabırlar diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin" dedi. - BİLECİK

Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı
Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Yusuf Güney Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar Berdan Mardini
Spor Muslera Fatih Terim Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediyenin sevilen çalışanı öldükten sonrada unutulmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.8.2021 11:42:09. #1.16#

title