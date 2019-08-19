Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk kimdir, kaç yaşındadır?

19.08.2019 08:55

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama ile Ahmet Türk, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alındı. Ahmet Türk ile birlikte Selçuk Mızraklı ve Bedia Özgökçe Ertan da belediye başkanlığı görevlerinden alınıp yerlerine kayyum atandı. Bu üç ismin görevden alınması sebepleri ise terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak olarak açıklandı. Peki Ahmet Türk kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Güneydoğu'nun aşiretlerinden Kanco ailesindendir. Lise mezundur. 1954 yılında babası Hacı Sinan'ı kaybeden Ahmet Türk'ün aktif politik hayatı, milletvekili ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesi ile başladı. İlk defa milletvekilliği'ne XV. TBMM Döneminde (1973) Demokratik parti'den Mardin milletvekilli olarak seçildi. Daha sonra bu partiden istifa ederek CHP'ye katıldı

Devam eden yıllarda çeşitli sol partilerde görev aldı. 1988 yılında Paris'teki Kürt konferansına katıldığı gerekçesiyle milletvekili bulunduğu SHP'den ihraç edildi.

1990'da HEP'nin kurucu üyesi oldu. DTP'nin kurulmasından sonra, Aysel Tuğluk ile birlikte partinin genel başkanlığına seçildi. Böylece, Aysel Tuğluk ile birlikte, Türkiye'de eşbaşkanlık sistemini ilk uygulayan parti genel başkanı olmuştur.

Haziran 2006'da yapılan DTP kongresinde eşbaşkanlık sisteminin kaldırılması üzerine, partinin tek genel başkanı olarak yeniden seçildi. Şubat 2007 tarihinde yapılan kongrede, başka hiçbir aday çıkmaması üzerine, yeniden partinin genel başkanlığına seçildi.22 Temmuz 2007 seçimlerinde bağımsız Mardin Milletvekili olarak meclise girmiştir.

HEP kuruculuğu ile DEP milletvekilliği ve genel başkanlığının ardından, HADEP ve DEHAP yönetiminde de aktif roller üstlenen Ahmet Türk, Abdullah Öcalan'la da zaman zaman görüşmeler yaptı.

30 Mart 2014 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. Ocak 2016'da Ahmet Türk hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasasına 'muhalefet' gerekçesiyle yedi yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı.

21 Kasım 2016'da gözaltına alınan Ahmet Türk, sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 Şubat 2017 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle Adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Ahmet Türk, evli ve sekiz çocuğu vardır.