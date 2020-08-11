Belediye başkanı tüm ilçeyi sosyal medyadan canlı yayın yaparak bilgilendiriyor
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Belediye başkanı tüm ilçeyi sosyal medyadan canlı yayın yaparak bilgilendiriyor

Çanakkale'de ilçe belediye başkanı, yaptığı hizmetleri her hafta sosyal medyadan yayın yaparak ilçe halkına anlatıyor.

Belediye başkanı tüm ilçeyi sosyal medyadan canlı yayın yaparak bilgilendiriyor
11.08.2020 14:43 | Son Güncelleme: 11.08.2020 14:46

Çanakkale'de ilçe belediye başkanı, yaptığı hizmetleri her hafta sosyal medyadan yayın yaparak ilçe halkına anlatıyor.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çan Belediyesi TV olarak sosyal medya üzerinden yayın yaparak Belediye hizmetlerini ve gerçekleştirdikleri çalışmaları haftalık olarak bilgi veriyor. 3-9 Ağustos tarihleri arasındaki Çan Belediyesi çalışmalarını anlatan Başkan Öz, "Bayram öncesinde, evimiz Çan'da bayram temizliği yaptık. Sağlığınız için, toplu yaşam alanlarımızı güzelce temizledik. Camilerimizin, terminal ve mezarlık alanlarımızın düzenlenmesi, yıkanması, boyanması ve temizlenmesi ile yakından ilgilendik. Sağlıklı gıdaya erişmeniz için, bayram öncesi zabıtamızla gıda denetimleri gerçekleştirdik. Eski kamyon garajı olarak bilinen belediyemize ait sahayı 'kurbanlık hayvan satış alanı' olarak düzenledik. Arife Günü hemşehrilerimizi kabristan girişinde karşılayarak ikramlarda bulunduk. Atatürk Caddesi altyapı çalışmalarını tamamladık. Şimdi sıra üstyapı çalışmalarında. Kaldırım taş döşeme ve yol düzenlemesi işlemlerini yerinde takip ettik. Kocabaş Çayı Projemiz için ön çalışmalar yaparak incelemelerde bulunduk. Karayollarının yapımına başladığı Kocabaş Çayı üzerindeki köprü için belediye olarak katkı verdik. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına katılarak Çan'ımızın doğal kaynaklarının korunması konusunda çalışmalar yaptık. Yenice Kızıldam Köyü'nde meydana gelen yangına itfaiyemizle müdahale ettik. Çan Belediyesi Üniversite Tercih ve Kariyer Merkezi kurduk. LGS'de derece elde eden, Çan birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olmaya hak kazanan çocuklarımızın başarılarına ve mutluluklarına ortak olduk" diyerek hafta içinde gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardı.

Başkan Öz, şöyle devam etti: "Çan'ımız canımız diye çıktığımız yolda bu hafta da sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Çan olarak çok kısa zamanda çok iyi yerlere erişeceğiz. Bu başarı hepimizin olacak." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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