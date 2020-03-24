Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde - Haberler
Rasim Arı, Nevşehir, Türkiye, Güncel

Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'İki Gözümün Nuru' dediği Nevşehirli gençler için Türkiye'ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini hayata geçiriyor.

24.03.2020 16:28 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:28
Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 'İki Gözümün Nuru' dediği Nevşehirli gençler için Türkiye'ye örnek olacak Uluslararası Gençlik Akademisi projesini hayata geçiriyor.

Nevşehir Belediyesi, gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak, gençlerin dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri çağdaş yöntemlerle eğitim verecek olan Uluslararası Gençlik Akademisi'ni Nevşehir'e kazandırıyor. Sosyal Medya Okur Yazarlığı, Yazılım Kodlama, Robotik, Grafik Tasarım, 3D Tasarım, Görgü Kuralları, Liderlik, İleri ve Orta Seviye Zeka Oyunları, Tiyatro, Drama, Karakalem, Yağlıboya, Ebru, Keman, Gitar, Bağlama, Ney ve Darbuka gibi 18 farklı branşta ücretsiz eğitimlerin verileceği akademi sayesinde, Nevşehir'de girişimci, yeniliğe açık, bilimsel gelişmeleri takip eden, çağın gereksinimlerini yakalamış gençler yetiştirilecek. Ayrıca, gençlerin gerek sosyal hayatta gerek kariyer planlamasında daha etkili bireyler olmalarının sağlanacağı akademide Güzel sanatların tiyatro, drama, resim, müzik alanlarında nitelikli gençler yetiştirilecek ve tiyatro, müzik, sinema ve mühendislik alanında yetenekli gençler yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Gençlerin serbest zamanlarını çağın gerektirdiği ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda değerlendirmelerini sağlayacak Nevşehir Belediyesi Uluslararası Gençlik Akademisi'nden Nevşehir merkez, ilçe ve köylerinde ikamet eden 14-29 yaş arasındaki 20 bine yakın genç faydalanabilecek. Akademi için Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından da hibe desteği almaya hak kazandı. AHİKA'nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 300 bin lira hibe desteği vereceği proje için Nevşehir Belediyesi ile AHİKA arasında sözleşme imzalandı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve AHİKA Genel Sekreteri Bekir Varol'un katılımı gerçekleştirilen imza töreninin ardından akademinin kuruluş çalışmalarına başlandı.

Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, Nevşehir'de sürdürülebilir bir sosyal kalkınma için, gençlerin eğitiminde çağdaş yöntem ve yaklaşımlar kullanılarak hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini vurguladı. Günümüzde artık, uzmanlara göre liderlik özelliği, dijital kültür, gelecek zekası, dünya vatandaşlığı, eleştirel ve tasarımcı düşünce gibi kriterlerin is yasamı ve sosyal alanda gençleri bir adım öne çıkardığını ifade eden Arı, "Klasik yöntemlerle, gençlerin sadece bos zamanlarını geçirebileceği merkezler yerine, teknoloji okuryazarlığı anlamına gelen dijital kültürle birlikte bu alanı etkili kullanabilecekleri, kendilerini kısıtlamadan teknolojik araçları kullanabilecekleri, bunlardan faydalanarak üretim yapabilecekleri merkezler oluşturmak önem arz etmektedir. Teknolojinin sürekli ilerlemesi ve buna karsın ilimizde hala klasik yöntemlerle hizmet veren gençlik merkezleri olması, çağdaş yöntemlerle eğitim verilmesi için bir akademi kurulması yönünde adım atmamızın ne kadar gerekli olduğunu göstermiştir." dedi.

Uluslararası Gençlik Akademisini hizmete açarak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarabilecekleri bir ortam sunmak ve özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan, geleneklerine bağlı kalarak çağın gereklerini iyi okuyabilen, teknolojiyi doğru kullanabilen, sorumluluk sahibi gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Arı, akademinin yenilikçi fikirlerin dogmasına, gençlerin sanatsal ve estetik düşünce yeteneklerinin gelişmesine ve uzun vadede gençlerin bir dünya insanı olarak yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı Haberler
NATO askerleri koronavirüse yakalandı, 1500 kişi karantinaya alındı
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı Haberler
Ekmek satışında koronavirüs önlemi! Artık yasaklandı
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı Haberler
Koronavirüs salgını dünyaca ünlü sanatçıyı da hayattan kopardı
Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor Haberler
Hollanda'da ölü sayısı katlandı, vaka sayısı ise hızla artıyor
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı Haberler
Yasağa uymayan 3 amca, polisi görünce otomobilin arkasına saklandı
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor Haberler
ABD'de koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayısı artıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bakanlığımızın Aşı Enstitüsü koronavirüse karşı harekete geçti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
İsviçre'de koronavirüs sebebiyle iki Türk vatandaşı hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan koronavirüs açıklaması: Ne tedbir varsa aldık
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Benzine büyük indirim geldi
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Yargıtay'ın yeni başkanı belli oldu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Çin'den gelen koronavirüs ilaçları ambulans uçaklarla 40 şehre dağıtıldı
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Gittiği hastanede doktoru darp eden genç kız, tutuklandı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerde yeni dönem başladı
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Rize İyidere'de kenevirden yapılan Rize Bezi'nden koronavirüse karşı maske üretildi
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Görevden alınan HDP'li Belediye Başkanı, güvenlik güçlerine saldırıda bulunulan eyleme katılmış
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Sokağa çıkma yasağını dikkate almayan yaşlı adam, baş aşağı asıldığı ağaçta komando marşı söyledi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
OHAL komisyonu kararıyla mesleğe dönenlerin yönetici olmasını engelleyen hüküm iptal edildi
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs salgınına aldırış etmeyen Siirtli gençler, halay çektikleri anları sosyal medyadan paylaştı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Koronavirüs testi için Bakırköy'de uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, 1 metre kuralını hiçe saydı
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Ünlü oyuncu Gönül Nagiyeva evden çıkamayan yaşlılara yardım etti
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre koronavirüsün merkezinin ABD olma ihtimali var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Faik Öztrak Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan
Magazin James Bond Muhterem Nur Demet Akalın Didem Soydan
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Beşiktaş Fatih Terim
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Rasim Arı'dan Nevşehirli gençlere büyük müjde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2020 17:34:31. #1.14#
title