Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk'ün şoförünün karısı ile yasak aşk haberleri gündemde bomba etkisi yarattı. Öztürk'ün Sümeyra Tilki'ye gönderdiği bir mesajda "Erotik fotoğraf gönder" demesi dikkat çekti.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı
28.07.2020 16:58 | Son Güncelleme: 28.07.2020 17:01

Antalya'nın Elmalı İlçe Belediye Başkanı İYİ Partili Halil Öztürk ile şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki arasındaki yasak aşk skandalında WhatsApp yazışmaları basına sızdı. Özürk'ün Tilki'ye gönderdiği bir mesajda erotik fotoğraf isteğinde bulunması dikkat çekti.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile makam şoförü Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki arasında yasak aşk yaşandığı öne sürüldü. İlk eşinden boşanan 1 çocuk annesi Sümeyra Tilki ile Ahmet Tilki çiftinin 11 Nisan 2019'daki nikahını ise seçimi kazanıp Elmalı Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Halil Öztürk kıydı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

"YAZIŞMALARIN EKRAN KAYDINI ALDI"

Evli olan Başkan Öztürk, bir süre sonra Ahmet Tilki'yi, belediye şirketi Ebton A.Ş. üzerinden işe alarak, kendisine makam şoförü yaptı. Ahmet Tilki, bir süre sonra açık kalan eşinin telefonundan Başkan Öztürk ile yazışmalarına şahit oldu. Telefondaki yazışmaları okuyan ve bunların ekran kaydını alan Ahmet Tilki, 20 Temmuz'da işinden istifa ederek, noter aracılığıyla belediyeye tebligat gönderdi. Tilki dilekçesinde, eşiyle Başkan Halil Öztürk arasında uygunsuz fotoğraf ve yazışmaların olduğunu, Öztürk'ün eşine gönderdiği konumda buluştuklarını, bu durumu adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettiğini belirtti. Tilki, eşi ve Belediye Başkanı Öztürk arasında geçtiği iddia edilen yazışmaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

"ALLAH KİMSEYE BÖYLE BİR OLAY YAŞATMASIN"

Yaşananlarla ilgili DHA'ya konuşan Ahmet Tilki, eşi Sümeyra Tilki ile Ekim 2018 gibi tanıştıklarını söyledi. Ahmet Tilki, "Hem sosyal medyadan hem de ilçenin küçük olmasından dolayı birbirimizle tanışma fırsatımız oldu. Tanıştıktan sonra 10 Şubat 2019'da nişanlandık. Nisanda da evlendik" dedi. Tilki, yaşanan durumun aklına en son gelecek şey olduğunu söyledi. Tilki, "Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın. Zor bir durum. Eşimin telefonunda böyle bir şey yakalamak aklıma gelecek en son şeydi. Sabah uyandığımda böyle şeyler görmek, beni yıprattı. Olay 3 Haziran'dan beri devam ediyor. Başkan Halil Öztürk benden her zaman kaçıyordu, konuşmaya yanaşmıyordu" diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

"NAMUSUMUZA GÖZ DİKMİŞ"

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün 11 Nisan'da nikahlarını kıydığını hatırlatan Ahmet Tilki, "Bizim nikahımızı kıyıp, tebrik etti. Ancak tebriği boşaymış, herhalde namusumuza göz dikmiş" dedi.

BİLEREK Mİ MAKAM ŞOFÖRÜ YAPTILAR?

Belediyeye iş başvurusu yaptığını, ancak makam şoförü olmayı beklemediğini kaydeden Ahmet Tilki, "Belediyeye iş başvurusunda bulundum. İş başvurusu yaptığım esnada İYİ Parti ilçe başkanı da vardı. Onların sayesinde oraya gitmiştim. Sonra bir baktım 'Sen makam şoförü olacaksın' dediler. Bilerek mi gittim, isteyerek mi gittim ben böyle bir şey istemiyordum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

"EŞİMLE ARAM İYİ DEĞİLDİ"

Eşiyle arasının iyi olmadığına dikkati çeken Tilki, "Ramazan ayında ufak tartışmalarımız başlamıştı. Ben niyetliydim, o niyetli değildi. O 'Benim sigara tiryakisi olduğumu bilmiyor musun' diye bağırınca kavga ettik. Evde darp, herhangi bir şey yok, ama onu darp olarak geçirttiler. Ramazan Bayramı'ndan sonra, 3 Haziran'dan sonra da bu başımıza geldi. Sabah kalktığımda eşimin telefonunu öyle görünce açıkçası şok oldum. Böyle bir olayı Allah hiç kimseye yaşatmasın, zor bir durum" dedi.

"KAYINPEDERİM BENİ TEHDİT ETTİ"

Telefonda olayı gördükten sonra ekran kaydı aldığını söyleyen Ahmet Tilki, kayınpederinin silahla kapısına gelerek eşinin telefonunu aldığını belirtti. Tilki, "İlk önce ekran fotoğraflarını aldım. Sonra mutfağa, banyoya gittim. Mesajları telefonuma kaydettim. İyi ki de bulundurmuşum, kayınpeder eşimin telefonunu beni tehdit ederek aldı. Eve tüfekle gelerek beni tehdit etti" şeklinde konuştu.

"KADINA ŞİDDETE KARŞIYIM"

Kadına şiddete karşı olduğunu kaydeden Ahmet Tilki, "Eşim sağda solda onu ölümle tehdit ettiğimi söylüyor. Yalanı biraz abartmışlar, saçma sapan ifadeler vermiş. Böyle bir şey yok. Zaten koruma kararı var. Ben ona yaklaşamıyorum. Kendini kurtarmak için bıçak, silah dayadı gibi şeyler söylüyor" dedi.

Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı

"İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Eşine ve belediye başkanına dava açacağını söyleyen Ahmet Tilki, "Dava açacağım. İşin peşini bırakmayacağım. Ayrıca belediye böcek (kayıt dışı dinleme cihazı) işi çıkarmış. Bu böcek işiyle ilgili belediyede 5-6 Haziran'da arama yaptılar. Ben de oradaydım. Hatta Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın vardı. Bana 'Seninle hiçbir alakası yok abim' dedi. Attıkları mesajlar bende hala duruyor" diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI İDDİALARI YALANLADI

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ise yerel internet sitesi antalyahaberal.com'a yaptığı açıklamada, Ahmet Tilki'nin disiplin sorunu olduğunu iddia ederek, şüpheli hareketleri üzerine temmuz ayı başlarında yaptırdığı aramada, makam koltuğunun altında ve otomobilinde kendi oturduğu bölümün önünde, internet ortamından satılan amatör iki dinleme cihazı bulduğunu öne sürdü. Özrtük, 10 Temmuz'da iş akdini sonlandırdığı Tilki'nin, eşini de kullanarak kendisine bel altı iftira attığını öne sürdü.

Kaynak: DHA

İlgili Haberler

Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Magazin
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı
Filistinli genç 'Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?' diye soran muhabiri tokatladı Dünya
Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Magazin
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Magazin
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı Dünya
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi 3. Sayfa
Oğlu için kanala atlayan talihsiz baba, çırpına çıpına can verdi
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına 'Erotik fotoğraf gönder' diye mesaj atmış
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
Pınar Gültekin'in katilinin işlettiği bar, yakınları tarafından kapatıldı
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için 'Bize sığının' yazısı astılar
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Korona dönemine ilişkin ankette Ekrem İmamoğlu zirveye oturdu, Mansur Yavaş dördüncü sırada kaldı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Yunan ordusunda bir ilk! Türk özel sektörü tarafından üretilen drone'lar kullanılacak
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Kurban Bayramı'nda 6 kavşağın aktif hale gelmesiyle trafik rahatlayacak
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
Ankara'da firmaları tehdit ederek rüşvet alan vergi müfettişi ve serbest muhasebeci suçüstü yakalandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İstanbul depremi için kritik uyarı: Zaman daralıyor
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
Kurban Bayramı'nda ülke geneli sıcak, kuzey kesimler yağışlı olacak
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Özgür Özel Ziya Selçuk Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Belçim Bilgin Seyfi Dursunoğlu
Spor Falcao Mehmet Topal Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Dha Antalya Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı Halil Öztürk ve şoförünün karısının cinsel içerikli yazışmaları ortaya çıktı - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.7.2020 17:01:28. #1.15#
title