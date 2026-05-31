Haberler

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'da belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi'nde bulunan 5'inci Etap TOKİ Konutları'nda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile bilinen Bülent Kuşoğlu yanıtladı: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? En yakın kurmayı yanıtladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanye West, kariyerinin en büyük konseri için İstanbul'da sahneye çıktı

Ünlü rapçi sahneye böyle çıktı: 118 bin kişi çılgınca karşıladı

Karnı burnunda sahneye çıkan Melike Şahin, performansıyla tepki çekti

Karnı burnunda sahneye çıktı, performansıyla tepki çekti
Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, girdiği ilk çevirmede hayatının şokunu yaşadı

Bayram tatili için aldığı araçla yola çıktı, hayatının şokunu yaşadı
Fatih’in dehası gökyüzüne yazıldı: İstanbul semalarında 1453 dronla görsel şölen

Hepsi aynı anada havalandı: İstanbul semalarında tarih yeniden yazıldı
Tatilciler dönüş yolunda: 43 ilin geçiş noktasında kilometrelerce kuyruk

Tatilciler dönüş yolunda! 43 ilin geçiş noktası kilitlendi
Havalimanlarında ücretsiz içme suyu hizmeti yaygınlaştırılıyor

Yolculara müjde! O hizmet tamamen ücretsiz oluyor
11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini TikTok'a koyan anne tutuklandı

Öz kızının müstehcen videolarını paylaşan anne için karar verildi