Belediye Başkanı Bahçeci, "Hedefimiz, Modern ve Çağdaş Kırşehir"

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de yaptığı mahalle gezilerinde yürütülen çalışmaları teknik olarak inceliyor.

Kervansaray mahallesinde yapılan kilit parke, alt yapısı biten sokak ve caddelerde sert zemin ve üst yapı çalışmalarını Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yerinde inceledi.

Kırşehir'de mahallelerde yapılan çalışmalarla birlikte şehrin çehresinin de değiştiğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, mahallelerde yapılan çalışmalarda aksaklık olmaması için denetimlerin sıklıkla devam ettiğini söyledi.

Yapılan kilit parke ve sert zemin çalışmalarının doğru şekilde ilerlemesi için denetimlerinde belli aralıkla devam ettiğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Sert zemin ve yol yapım çalışmalarına hız verilmesi yapılan hizmetlerde aksama olmaması için denetimler yapıyoruz. Teknik incelemelerimiz sonrasında gerekli görülen yerlerde mahalle sakinlerinin refahı için değişimler yapmaktayız. Saha çalışmalarını yerinde görerek teknik personelinde bizleri bilgilendirmesi ile süreci hızlandırıyor yapılan hizmetin de doğru şekilde yansımasına çaba gösteriyoruz"dedi.

Mahallelinin memnuniyeti ile birlikte modern bir şehir görünümünün de önemli olduğunu anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sokaklarımızı daha modern bir görünüme kavuşturuyoruz. Yapılan çalışmalardan vatandaşlarımızın memnun olması, bizleri de mutlu ediyor. Şehrimizde mahallelerimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız devam etmektedir.

Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için ihtiyaç bulunan bölgelerde kaldırım, sert zemin, kilit parke ve asfalt çalışmalarımızın yanında hedefimiz altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Kırşehir'dir." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA