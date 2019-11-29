Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edildi

29.11.2019 17:23 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:28

Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, Belçika uyruklu 2 Yabancı Terörist Savaşçı, ülkelerine sınır dışı edildi." ifadeleri kullanıldı.

FRANSIZ VATANDAŞI 11 DEAŞ'LI DAHA İADE EDİLECEK

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün İzmir'de bir otelde düzenlenen "PKK, PYD ve DEAŞ'ın etkinliklerini bitirmediğiniz sürece göçü durdurmak ve tersine çevirmek mümkün değildir. Türkiye bu anlamda göç yönetimde ciddidir. Çünkü terörle mücadelede ciddidir. Bugün DEAŞ'lıları ülkelerine iade etme sürecimiz de aynen devam ediyor. Mesela bu hafta cuma, cumartesi günleri Belçika ve İrlanda'ya iadelerimiz olacak. Yine 11 Fransız vatandaşı DEAŞ'lıyı aralık ayının hemen başında Fransa'ya gönderiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.