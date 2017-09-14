Belçika'dan Skandal Karar! 36 PKK'lı Teröristi Terörden Yargılamayacaklar

Belçika'dan Ankara'yı çok kızdıracak bir hamle geldi.Belçika'da mahkeme, aralarında PKK'nın sözde Avrupa elebaşlarının da olduğu 36 kişi ve kurumun terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanamayacağına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi, Brüksel Soruşturma Dairesinin "PKK'nın terör örgütü olmadığı" yönünde geçen yıl aldığı karara yapılan itirazı değerlendirdi.

ARALARINDA REMZİ KARTAL VE ZÜBEYR AYDAR DA VAR

Kararda, terör örgütünün Avrupa'daki elebaşlarından Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 36 kişinin terörle mücadele kanunu çerçevesinde yargılanamayacağı, PKK'nın uluslararası silahlı mücadele yürüttüğü savunuldu.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Geçen yıl alınan kararın onanmasıyla bu kişilerin Belçika'da terörle mücadele kanunları çerçevesinde yargılanması şimdilik engellenmiş oldu. Federal savcının, karara karşı Yüksek Mahkemeye itiraz etme hakkı bulunuyor.

SUÇLAMALAR ARASINDA SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK VE HARAÇ TOPLAMAK DA VAR

Savcılık, 2010'da başlayan soruşturmanın ardından Ekim 2015'te iddianamesini sunmuştu. İddianame, PKK üyeleri, Belçika ve diğer Batı Avrupa ülkelerinden genç ve çocuk yaştakileri ailelerinden koparttıktan sonra Belçika'nın yanı sıra Yunanistan ve Irak'taki kamplarda eğitim vermekle suçlanıyordu. Sanıklara yönelik suçlamalar arasında sahte evrak düzenlemek ve haraç toplamak da bulunuyordu.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Brüksel Soruşturma Dairesi, geçen sene kasım ayında bu suçlamalar kapsamında yapılanların "terör eylemi" olmadığına hükmederek davanın ceza mahkemesine sevkine yönelik talebi reddetmişti. Kararın gerekçesinde, "silahlı mücadele, terör suçlaması kapsamında değerlendirilemez" denilmişti. Türkiye'nin de tepki gösterdiği karara federal savcı itiraz etmişti.

PKK'NIN EYLEMLERİNE İZİN VERMİŞLERDİ

Hatırlanacağı üzere Belçika hükümeti, PKK yanlılarının örgütün 15 Ağustos 1984'teki ilk kanlı saldırısına ilişkin gösteri yapmasına izin vermişti.

Terör örgütünü simgeleyen bez parçaların asılmasına da müsaade edilen gösteride, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması istenmişti. Brüksel Belediyesi yetkilileri, PKK üyelerinin sadece toplanacağını, bildiri okunması ya da konuşma yapılması yönünde izin verilmediğini söylese de gösteride konuşmalar yapıldığı görülmüştü.

DAHA ÖNCE DE PKK ÇADIRINA İZİN VERİLMİŞTİ

Belçika hükümeti, mart ayında terör örgütü PKK'ya, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı Türkiye-AB Zirvesi'nin yapıldığı AB Konseyi binasının hemen arkasında çadır kurması için izin vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sert tepki göstererek, "Bunun adı teröre teslim olmaktır. Bunlar teröre teslim oldular." demişti.



(İşte o eylemlerden bir kare)

BELÇİKA, PKK'NIN AVRUPA'DA EN FAZLA DESTEK GÖRDÜĞÜ ÜLKE

Belçika, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da en yoğun faaliyette bulunduğu ülkelerin başında geliyor. Örgüt liderlerinin yaşadığı ülkeden PKK'nın televizyon kanalları da yayın yapıyor. Kurduğu dernekler vasıtasıyla faaliyetlerini sürdüren terör örgütü PKK'ya karşı en son 2010 yılında operasyon düzenlendi.

Sadece Belçika değil, Almanya, Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç ve Yunanistan başta olmak üzere diğer AB ülkelerinde de PKK faaliyet yürütüyor. AB'nin terör örgütleri listesinde olmasına rağmen bu örgüte karşı adım atılmaması Türkiye'nin tepkisini çekiyor.