Belarus lideri Lukaşenko: Göçmenleri geri dönmeye ikna etmeye çalışıyoruz ama kimse gitmek istemiyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, göçmenleri ülkelerine dönmeye ikna etmeye çalıştıklarını fakat "kimsenin geri dönmek istemediğini" söyledi.

Lukaşenko bu açıklamayı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının, Belarus'a daha fazla yaptırım uygulamayı görüşeceği bugünkü toplantısı öncesi yaptı.

Büyük kısmı Orta Doğu ülkelerinden binlerce göçmenin, bir süredir Belarus üzerinden Polonya başta olmak üzere bazı AB ülkelerine geçmesi, Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Rusya ve AB'yi de karşı karşıya getirmişti.

Bu göçmenlerin Polonya'da kalmak istemediğini, amaçlarının Almanya'ya ulaşmak olduğunu vurgulayan Lukaşenko, Polonya'nın göçmenlere bir "insani koridor" açabileceğini, ayrıca Almanya'nın kabul etmesi durumunda Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia ile göçmenleri Münih'e götürebileceklerini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Belarus'a yönelik göçmen hareketliliğinin "kontrol altına alınmaya başlandığını" söyledi.

AB'nin göçmenleri taşıyan havayollarına yaptırımları görüştüklerini açıklaması üzerine aralarında THY'nin de bulunduğu uluslararası havayolları Suriye, Irak ve Yemenlilere Minsk bileti satışını sonlandırmıştı.

Mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağının bir bomba ihbarıyla Belarus tarafından Minsk'e zorla indirilmesi ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasının ardından AB, Belarus'a yaptırımlar uygulamıştı.

AB yetkilileri, Minsk'in göçmenleri kullanarak Brüksel üzerinde baskı yapmaya çalıştığını fakat bunun işe yaramayacağını söylüyor.

Almanya: Yaptırımları sıkılaştıracağız

AB Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi konuşan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, "Lukaşenko tüm yaptırımları kaldırmamızı istiyor. Ona yanıtımızı bugün vereceğiz: Yaptırımları sıkılaştıracağız" dedi.

AB'nin hedefinde 30 Belaruslu üst düzey yönetici, Belarus'un hava yolu şirketi Belavia havayolu ve bazı seyahat acentelerinin olabileceği aktarılıyor.

Lukaşenko ise yeni yaptırımlar uygulaması halinde AB'ye karşılık vereceğini söyledi.

Fransız haber ajansı AFP ise Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis'in, Minsk'teki uluslararası havalimanının uçuşa yasak bölge ilan edilmesini talep ettiğini bildirdi.