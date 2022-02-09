Bel-Pa Buz Pateni Sarayı'nda kış festivali düzenlenecek

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, katılım olmadığı için bakım onarım ihalesi mart ayına ertelenen Bel-Pa Buz Pateni Sarayı'nda, 45 günlük kış festivali düzenleneceğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Türkiye'nin ilk olimpik buz pisti unvanına sahip Bel-Pa Buz Pateni Sarayı'nın bakım onarımı için 22 Aralık saat 15.00'te düzenlenen ihaleye teklif alınamaması üzerine mart ayına ertelendi.

İhalenin ertelenmesi üzerine sporcular ile vatandaşların talebiyle geçici bakım ve yeni açık alan pistinin yapıldığı Bel-Pa Buz Pateni Sarayı, 12 Şubat'ta kapılarını açacak.

Kış festivali kapsamında, 45 gün çeşitli etkinliklerin düzenleneceği tesiste, 13 Şubat Pazar günü saat 19.30'da Zakkum grubu, 14 Şubat Sevgililer Günü saat 19.00'da da Ankara Kent Orkestrası sahne alacak.

BELPA'nın kuruluş yıl dönümü olan 20 Şubat Pazar günü, mehteran takımı gösteri yapacak ve kent orkestrası konser verecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Burcu Güneş, 27 Mart'ta ise Resul Dindar kış festivalinin kapanış konserinde Başkentlilerle buluşacak.

Öte yandan açıklamada, Ankara'daki spor kulüplerinin ve sporcuların mağduriyet yaşamaması için Bel-Pa AŞ'nin kendi imkanlarıyla bugüne kadar 378 bin 598 lira maliyetle çalışır hale getirdiği tesisin kapsamlı yapımı için mart ayı içinde yeniden ihaleye çıkacağı belirtildi.