Bekir Ağırdır kimdir, nereli? Bekir Ağırdır hangi partiden?

Uzun yıllardır medya sektöründe olan siyasi hayatın içerisinde de yer alan Bekir Ağırdır hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Araştırma ve Danışmanlık şirketinde yer alan ve anket sonuçları, istatistikler sunan Bekir Ağırdır kimdir?

Araştırma ve Danışmanlık şirketinde yer alan ve anket sonuçları, istatistikler sunan Bekir Ağırdır kimdir?

BEKİR AĞIRDIR KİMDİR?

1956 yılında Denizli'de dünyaya gelen Bekir Ağırdır Liseye kadar olan eğitimini bu ilde tamamladıktan sonra ODTÜ, İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1979 yılında mezun oldu.

1979- 2003 yılları arasında çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003–2005 yıllarında TARİH VAKFI'nda önce Koordinatör, sonra Genel Müdür olarak çalıştı. 2005 Yılından bu tarafa da KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü yapıyor. Demokratik Cumhuriyet Programı kurucu üyesi, TESEV ve TÜSES Vakıfları Yönetim Kurulu Üyesi, T24 İnternet Gazetesi yazarlığı da yaptı.

Bekir Ağırdır meslek hayatına 1979 -1980 yıllarında CHP Bilgi İşlem Merkezi'nde görev alarak başladı. 1980- 1984 yılları arasında BİLSAN Bilgisayar Malzemeleri A.Ş.'de önce Satış Müdürü sonra Genel Müdür Yardımcısı görevi yaptı. Farklı firmalarda üst düzey görevlerde çalışan Ağırdır, 2005 Yılından bu tarafa da KONDA Araştırma ve Danışmanlık Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü yapıyor.

Demokratik Cumhuriyet Programı kurucusu olan Bekir Ağırdır, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurullarında da üye olan isim T24 İnternet Gazetesi yazarlığı da yapmakta. Bekir Ağırdır halen NTV ekranlarında yayınlanmakta olan Başka Bi' Kafa programında yorumculuk yapıyor.