Bekçi alımı sınav tarihi değişti mi? Bekçi alımı şartları belli mi? 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu?

Bekçi alımı sınavı ne zaman, bekçi alımı şartları belli mi? 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu? sorusu bekçi adaylarının merak ettiği sorulardandır.

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından Bekçi alımı sınav tarihlerinin ardından bekçi adaylarının başvuru şartları ve alacakları maaş belli oldu. Türkiye İstatik Kurumu'nun Aralık ayı enflasyon rakamları açıklaması ile birlikte çalışanlara, emekliye ve tabiki bekçi maaşlarına zam yapıldı. Peki Bekçi alımı sınavı ne zaman, bekçi alımı şartları belli mi? 2021 Bekçi maaşı ne kadar oldu? soruları da cevabını buldu.

BEKÇİ ALIMI SINAVI DEĞİŞTİ Mİ?

Polis Akademisi Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı sınavı, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü gerçekleşecekti. Ancak yapılan son açıklamaya göre 16 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bekçi alımı sınavısokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 20 Ocak 2021 Çarşamba gününe alındı.

İstanbul'da gerçekleşecek olan sınavda toplam 100 soru sorulacak. İçişleri Bakanlığı bekçi alımı başvurularını daha önce tamamlayan ve sağlık kontrollerinden başarıyla geçen adaylar, yazılı sınava girmeye hak kazanacaklar.

Bekçilik sınavı, 2020/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçi alımı sınavı, 20 Ocak 2021 Çarşamba gününe alınarak, saat 14.00'te yapılacak.

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI BELLİ Mİ?

20 Ocak 2021 tarihinde saat 14.00'da yapılacak olan bekçi alımı sınavı 2021 başvuru şartlarıbelli oldu. Bekçi alımı şartları;

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak),

Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

2021 BEKÇİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli, memur, çalışan ve 2021 bekçi maaşı da belli oldu. Aldıkları eğitimin mezuniyetine göre alacakları maaşlarında rakam değişikliği olan 2021 bekçi maaşı, lise mezunu bekçi maaşı 4352 TL ile 4,455,14 TL arasında, ön lisans mezunu bekçi maaşı 4357,50 ile 4.400 TL arasında ve lisans mezunu bekçi maaşı 4, 404 TL ile 4,657,00 TL arasında olması bekleniyor.