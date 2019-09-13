Behzat Ç. 9. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Behzat Ç. son bölüm izle

13.09.2019 10:37

Behzat Ç 8. bölüm fragmanı merak ediliyor. Blu TV'de yayımlanmaya başlayan fenomen dizi Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. bölümünde Ercüment, yeni bir oluşuma karşı Devlet'in bekasını savunarak kendisiyle birlikte hareket etmesi için Behzat'a zeytin dalı uzatır. Kuruluş amacı belli olmayan örgütün teklifini kabul etmeyen komiserin ise sevdikleri yine tehlikededir. Behzat Ç 8. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni sezon bölümleri, oyuncu kadrosu…

BEHZAT Ç. 8. SON BÖLÜM İZLE...

BEHZAT Ç 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI MI?

12 Eylül Perşembe günü BluTv'de yayımlanan Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 8. son bölümüyle sevenleri karşısına çıktı. Dizinin müdavimleri ise son bölümün ardından 9. yeni bölüm fragmanını ve ne zaman başlayacağını araştırıyor. BluTv, 9. bölüm tarihi hakkında açıklama yapmadı ancak Behzat Ç yeni bölümünün perşembe günü izleyiciyle buluşması bekleniyor. Yanı sıra Behzat Ç. 9. yeni bölüm fragmanı da yayımlanmadı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Behzat abisi, kızı ve ekibinin tehlikede olduğunu düşünerek herkesle konuşur. Ekip, Cinayet Bro olarak kendilerini tanımlarlar. Ercüment'i isteyen örgütün teklifini reddederek farklı bir yolu tercih eden Behzat'a gözdağı için abisi Şevket'i bıçaklarlar. Peki, Şevket öldü mü? Behzat "Abimin kanını yerde bırakmam" diyerek intikam hırsıyla savaş verir. Öte yandan Mahir'in kız arkadaşı Hayalet'e söyledikleriyle Mahir ve Hayalet arasında bir savaş daha başlatacak.