Bedia Akartürk'ün eşi kimdir? Atilla Seller kimdir? Bedia Akartürk kimdir, kaç yaşında?

Bedia Akartürk'ün eşi kimdir? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. Güçlü sesi ve türkülere kattığı yorum ile sevilen isim Bedia Akartürk kimdir? Bedia Akartürk kaç yaşında?

Türk halk müziğinin duayen isimlerinden Bedia Akartürk'ün eşi kimdir? sorusu gündemin araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Bedia Akartürk kimdir?

BEDİA AKARTÜRK'ÜN EŞİ KİMDİR?

80 yaşında olan Bedia Akartürk, 1960 yılında Atilla Seller ile evlendi fakat bu evlilik 2007 yılında Atilla Seller'in vefatı nedeniyle sona erdi. Bedia Akartürk'ün Nihal Yıldız Seller adında bir kızı var.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 04 Şubat 1941 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde dünyaya gelmiştir ve 80 yaşındadır. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve gerçek adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'na geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir. Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde "Fahri Hemşehrilik" unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir. Sesinin rengi 1000 ses arasında fark edilecek güzelliktedir. 100 yıl geçse yine anılacak milli bir değerdir.

Bedia Akartürk en sevilen şarkıları Kesik Çayır, Bir Çift Turna Gördüm ve Gayri Dayanamam'dır.

BEDİA AKARTÜRK ÖDÜLLERİ

250'nin üzerinde plaket

7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır.

Altın bağlama

6 altın plak

Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

BEDİA AKARTÜRK ALBÜMLERİ

45'lik:

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)