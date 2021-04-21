Bedia Akartürk kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah konuğu Bedia Akartürk kaç yaşında, biyografisi nedir?

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Bedia Akartürk, sevilen türküleri ile canlı yayında olacak. Hayatı merak edilen Akartürk hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk bugün Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Bedia Akartürk, sevilen türküleri ile canlı yayında olacak. Hayatı merak edilen Akartürk hakkında bilinenleri sizin için derledik. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEDİA AKARTÜRK KİMDİR?

Bedia Akartürk 4 Şubat 1941'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğan Türk Halk Müziği sanatçısıdır.

Bedia Akartürk, ailenin tek çocuğudur. Ailenin tek çocuğu olması dolayısıyla babasının soyadını hiç değiştirmeden Akartürk olarak devam ettirmiş ve adını hiç değiştirmemiştir.

Bedia Akartürk Sanat hayatına yine doğup büyüdüğü İzmir'in Ödemiş ilçesinde başlamıştır, daha sonra yaşını büyüterek İzmir Radyosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı 9 yıl İzmir Radyosu'nda edindiği birçok tecrübenin ardından Ankara Radyosu'nda geçmiştir.

Sanatçı sanat hayatını Ankara Radyosu'nda devam ettirmiş ve yine Ankara Radyosu'ndan emekli olmuştur, özellikle o dönemde herkese nasip olmayan Paris Olympia'da muhteşem bir konser veren sanatçı Türkiye'yi en güzel şekilde temsil etmiştir.

Sanat hayatında 6 sinema filmi ve sayısız birçok albüme imza atan sanatçı Edirne'den Kars'a kadar tüm Türkiye'nin sevgilisi olmuştur ve 7 ilde Fahri Hemşehrilik unvanına layık görülmüştür.

Bedia Akartürk, sanat yaşamı boyunca albüm çalışmalarına ve yurt içi, yurt dışı konserlerine aktif olarak aralıksız devam etmiş ve hala etmektedir.

Bedia Akartürk Müzesi

Türkiye'nin yaşayan efsanesi Bedia Akartürk Müzesi açıldı ve müzede Bedia Akartürk'ün bu zamana kadar almış olduğu tüm ödülleri, giymiş olduğu sahne kıyafetleri, resimleri ve kendi eliyle özel olarak hazırlamış olduğu yöresel kıyafetleri bebekler üzerinde görebilirsiniz.

Bedia Akartürk Müzesi'ni ziyaret edebilir ve birçok bilgiye ulaşabilirsiniz. Bedia Akartürk müzesi İzmir Ödemiş'tedir.

Aldığı Ödüller

250'nin üzerinde plaket

7 ilde fahri hemşerilik ödülü almıştır

Altın bağlama

6 altın plak

Altın Plak ("Zühtü" albümüne verilmiştir)

Altın Taç (10 yıl boyunca İzmir Fuarı'nda aralıksız çalışmasından dolayı verilmiştir)

Altın Kaşık (En son tahta kaşık albümüne verilmiştir)

Albümleri

45'lik

Anadolu Türküleri

Anam Ağlar

Aşka Yemin

Bayramdan Bayrama

Bedia Akartürk

Denize Dalayım Mı

Derdimi Dermana Gezdim

Folklör Kraliçesi (1975)

Gitme Bülbül

Gülende

Kervan (Ey Sevdiğim)

Konyalım yürü

Konya Bülbülü 1

Konya Bülbülü 2

Kullar Olam

Neyleyim Neyleyim

Özür Diliyorum Senden (2004)

Ödemiş Türküleri

Sıla Hasreti

Yumurtanın Kulpu Yok

Zühtü (1978)

BEDİA AKARTÜRK KAÇ YAŞINDA?

Bedia Akartürk, 1940 doğumlu olup 81 yaşındadır.