Bedensel engelli Elif, dik duruş liftiyle 13 yıl sonra ayaklandı

Erzurum'da yaşayan bedensel engelli 13 yaşındaki Elif Urçar, sosyal medyadan başlatılan kampanyaya bir iş adamının bağış yapmasıyla dik duruş liftine kavuştu.

Palandöken ilçesinde yaşayan doğuştan bedensel ve zihinsel engelli Urçar'a yardım için Birlik Derneğince sosyal medya üzerinden kampanya başlatıldı.

Belçika'da bulunan iş adamı Hamza Yıldız, kampanyaya bağış yaparak 13 yaşındaki Urçar'a dik duruş lifti alınmasını sağladı. Dernek yetkilileri, yatay ve dikey pozisyonlarda da kullanılabilen cihazı Elif'i evinde ziyaret ederek teslim etti.

İlk denemede 5 dakika ayakta durdu

Omurga eğriliği nedeniyle nefes problemi de yaşayan Elif, cihazla yapılan ilk denemede yaklaşık 5 dakika ayakta durabildi.

Kızlarının 13 yıl sonra ilk kez ayaklandığını gören aile, duygulu anlar yaşadı.

Baba Ertuğrul Urçar, AA muhabirine, yaşadığı duyguyu kelimelerle anlatamayacağını ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Yeni bir cihazla tanışan Elif'in tedirginlik ve sevinci bir arada yaşadığını ifade eden Urçar, şunları belirtti:

"Düşük doğum ağırlıklı dünyaya gelen kızım fiziksel ve bedensel olarak engelli statüsünde. Elif'in bu süre zarfında her türlü ihtiyaçlarını, gereksinimlerini aile olarak karşıladık. Bu süre zarfında normal akranları gibi koşup oynayamadı, normal aktivitelerini gerçekleştiremedi. Hem annesi, hem ben bu süreçte demoralize olduk. Bu süre zarfında aile olarak birbirimize kenetlendik ve bu işin üstesinden gelmeye çalıştık. Birlik Derneği kapımızı çalınca bizim içimize bir umut doğdu. Bize geldiler ve Elif'in maddi manevi açıdan desteklenmesi için kampanya başlatacaklarını söylediler. Sonra cihaz alındı."

Cihaz, kemik ve kasların gelişimi için faydalı

Urçar, yapılan girişimler sonucu alınan cihazın kızına umut olduğunu belirtti.

Cihazın, kemik ve kasların gelişimi için faydalı bir araç olduğunu anlatan Urçar, "Belçika'dan bir iş adamı vasıtasıyla cihaz alındı. Artık kızım akranları gibi koşup oynayamasa bile evin içinde ayakta durabilecek, hareket edebilecek." diye konuştu.

Birlik Derneği yetkilisi Sibel Yeşilyurt da Elif'in durumunu öğrendiklerinde aileye destek olmak için çalışma başlattıklarını aktardı.

Elif'i tekerlekli sandalye üzerinde 13 yıldır yaşadığını anımsatan Yeşilyurt, "Kızımızın ayakta durmasını sağlayacak cihazın alınması için maddi destek sağlanması gerekiyordu. Sosyal medyadan yaptığımız çağrılar üzerine Almanya'da yaşayan bir Türk hanımefendi köşe yazılarında konuyu gündeme getirdi. Sonrasında Belçika'dan bize ulaşan Hamza Yıldız yüklü miktarda yardımda bulunarak cihazın alınmasını sağladı." ifadesini kullandı.

Elif Urçar'ın artık biraz olsun rahatladığını dile getiren Yeşilyurt, "Evde burada tek sandalye üzerinde duruyordu. Hareket kabiliyeti artacağı için akciğerlerinde solunum sıkıntısı da olmayacak. Cihaz, kumandalı yatak pozisyonunda oluyor, yukarı tam dik pozisyona alınıyor. Böylece Elif'in kasları daha güçlenecek ve bu sayede ayağa kalkabilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu