Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak?
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Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken, bedelli askerlik gündeme geldi.

14.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:53
Bedelli Askerlik Uzaktan Eğitim ile mi Yapılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında çeşitli tedbirler alınmaya devam ederken, bedelli askerlik gündeme geldi. Yeni askerlik yasası sonrasında bedelli askerlik sürekli hale getirilmişti. Yeni sevk dönemleri öncesinde bedelli askerlik uzaktan eğitim ile tamamlansın önerisi ortaya atıldı. Temmuz 2019'da TBMM'den geçene yasa sonrasında Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapısı üzerinde kimi değişiklik yapılmıştı. Belirli sürelerle ve şartlarla sabit kalan bedelli askerlik sistemi, yeni yasa sonrasında sürekli hale getirilmişti. Memur maaşlarına göre belirlenen tutarı ödeyen belirli sayıda kişinin, beelli askerlikten yararlanabilecekleri söylenmişti. Yeni tip koronavirüs salgını sonrasında 30 günle sınırlı olan bedelli askerlik eğitimlerinin, ertelenmesi kararı alınmıştı. Kışlalara sürekli yeni askerlerin gelmesinin yaratacağı tehlikeyi önlemek adına alınan bu karar, sevk dönemlerini belirsiz süreyle ileriye atmıştı. Bedelli askerlik uzaktan eğitim tartışmaları sürerken, bugün konu hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile tamamlanabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.

En son 1 Nisan'da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) son celp işlemi 19 Mart tarihinde gerçekleşti. Celp ve terhis dönemlerinde yaklaşık 60 bin asker terhis olurken, yine yaklaşık 60 bin kişi askere alınıyor.

TSK'nın, celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe ettiği ve terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra yürürlüğe girmesi için hazırlandığı bildirildi.

TSK'da uzaktan eğitim ile askerlik var mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri, uzaktan eğitim ile askerlik hizmetinin tamamlanmasına yönelik çalışmaları, geçtiğimiz yıl tamamlamıştı. Yeni yasa sonrasında Yurtdışı Dövizli Askerlik uygulaması uzaktan eğitime taşınmıştı. Böylece yurt dışında yaşayan ve ülkeye dönüp askerlik hizmetini yerine getiremeyecekler, 5 bin Euro civarında bir ödeme yaparak askerlik hizmetlerini tamamlayabiliyorlardı.

Ülke dışında olanların yararlandığı bu hizmette ise uzaktan eğitim zorunlu kılınmıştı. TSK tarafından hazırlanan kimi videoların izlenmesi ve sınavlara katılınması yoluyla askerlik hizmeti bitiriliyordu.

Kaynak: Tamindir

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