Beckham Çifti, Kraliyet Düğününde Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktı

Dünya basının da yakından takip ettiği ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü; herkesi büyüledi. Ancak sosyal medya düğünde gelin ve damattan ziyade Viztoria Beckham ve David Beckham çiftine odaklandı.

GÖZLER BECKHAM ÇİFTİNİN ÜZERİNDEYDİ

Sadece sosyal medya değil düğün sırasında da konukların da yoğun ilgisi gelin ve damattan ziyade Beckham çiftinin üzerindeydi.

VICTORI'NIN YÜZÜNÜN ASIK OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Düğünün yapıldığı kiliseye giriş sırasında davetliler Beckham çiftini büyük coşkuyla karşıladı. David Beckham'ın gülen yüzüne rağmen eşi Victoria'nın yüzünün asık olması ise dikkatlerden kaçmadı.

Ancak buna rağmen sosyal medyada Victoria için "asil duruşa sahip" yorumları yapıldı.