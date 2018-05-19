Beckham Çifti, Kraliyet Düğününde Gelin ve Damadı Gölgede Bıraktı
İngiltere'deki Kraliyet düğününde, Viztoria Beckham ve David Beckham çifti, Prens Harry ve Meghan Markle'ı gölgede bıraktı.
Dünya basının da yakından takip ettiği ve milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Prens Harry ve Meghan Markle'ın düğünü; herkesi büyüledi. Ancak sosyal medya düğünde gelin ve damattan ziyade Viztoria Beckham ve David Beckham çiftine odaklandı.
GÖZLER BECKHAM ÇİFTİNİN ÜZERİNDEYDİ
Sadece sosyal medya değil düğün sırasında da konukların da yoğun ilgisi gelin ve damattan ziyade Beckham çiftinin üzerindeydi.
VICTORI'NIN YÜZÜNÜN ASIK OLMASI DİKKATLERDEN KAÇMADI
Düğünün yapıldığı kiliseye giriş sırasında davetliler Beckham çiftini büyük coşkuyla karşıladı. David Beckham'ın gülen yüzüne rağmen eşi Victoria'nın yüzünün asık olması ise dikkatlerden kaçmadı.
Ancak buna rağmen sosyal medyada Victoria için "asil duruşa sahip" yorumları yapıldı.
YORUMLAR (3)
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Lacivert in asaleti :)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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YAV BİZ KOZMOZ DİYORUZ DARVİN DİYORUZ MAYMUN DİYORUZ CHP DİYORUZ BUNLAR NE DİYORCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Hepsi ayni model giyinmisCevap Yaz 2 Yayından Kaldır