BEBKA, yeni girişimciler için e-ticaret ve e-ihracat eğitimlerine başladı

ESKİŞEHİR (AA) - Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) destekleriyle e-ticaret ve e-ihracat eğitimleri başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile WORLDEF iş birliğinde gerçekleştirilen eğitimler, 6 gün sürecek ve teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı eğitim de yapılacak.

Eğitimin açılışında konuşan BEBKA Genel Sekreteri Muhammed Zeki Durak, dijital teknolojiler çerçevesinde gelişen ve salgınla birlikte büyüyen e-ticaret hacminin yetişmiş ve donanımlı iş gücü ihtiyacını artırdığını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı istatistiklerine göre 2021 yılı ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye'de e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75,6'lık artışla 161 milyar lira olarak gerçekleştiği bilgisini veren Durak, şunları aktardı:

"Aynı dönemde e-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17,6 olarak gerçekleşti. E-ticaretin yüzde 91,9'u yurt içinde gerçekleşirken yüzde 4,3'ünü diğer ülkelerin ülkemizden yaptıkları alışverişler, geri kalanını ise vatandaşlarımızın yurt dışından yaptığı alımlar oluşturdu. E-ticaret faaliyeti yürüten iller sıralamasında yüzde 4 ile dördüncü sırada yer alan Bursa'mızın ve potansiyeli yüksek olan Eskişehir ve Bilecik illerimizin oluşturduğu bölgemizde, e-ticaret ve e-ihracat kapasitesinin artırılmasına yönelik birçok faaliyet düzenledik.

BTSO ve Eskişehir Sanayi Odası (ESO) iş birliğinde 120 firmaya dijital pazarlama konusunda katkı sağlamak için 30 saatlik çevrim içi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdik. Bursa'da Oylat Boğazı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifinde de desteklerimizle yöresel ürünlerin satışının e-ticaret ile gerçekleştirmesine olanak sağladık. Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile yürüttüğümüz SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı kapsamında ise bir girişimcimiz, WORLDEF e-ticaret seminerine katılarak pandemi döneminde e-ihracata başladı."

Durak, yeni yaptıkları programda da yeni başarı hikayelerine imza atacaklarına inandıklarını belirterek, güç birliği yaptıkları paydaşlarına ve katılımcılara teşekkür etti.

Etkinlikte katılımcılara e-ticaret ve e-ihracat alanlarının işleyişlerine yönelik bilgiler veren E-Ticaret Direktörü ve WORLDEF Eğitimcisi Mustafa Levent Elmas, uluslararası pazarda faaliyet göstererek başarılı olmanın dijitalleşme entegrasyonuyla mümkün olduğunu kaydetti.

6 gün sürecek eğitimde; e-ticarete giriş, ekip oluşturma, e-ticaret sitesinin kurulumu, tedarikçi yönetimi, dijital pazarlama ve satış, müşteri hizmetleri ve e-ihracat temel bilgileri olarak belirlenen eğitim içeriğinde katılımcıların dijital dönüşümü yakalaması hedefleniyor.