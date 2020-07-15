BEBKA'nın turizm strateji planı Eskişehir'in turizmine ışık tutacak
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BEBKA'nın turizm strateji planı Eskişehir'in turizmine ışık tutacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına alındığı, "Turizm Kaynaklarının/Temalarının Mekansal Analizi ile Turizm Pazarlama Stratejisi" düzenlenen toplantıda görüşüldü.

BEBKA'nın turizm strateji planı Eskişehir'in turizmine ışık tutacak
15.07.2020 13:15 | Son Güncelleme: 15.07.2020 13:19

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına alındığı, "Turizm Kaynaklarının/Temalarının Mekansal Analizi ile Turizm Pazarlama Stratejisi" düzenlenen toplantıda görüşüldü.

BEBKA ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol sonucunda Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş'ın yürütücülüğünde uzman bir ekip tarafından hazırlanan çalışmanın ele alındığı toplantı,Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda,Eskişehir'de farkındalığın artırılması, turizm sektör temsilcilerinin yanı sırafarklı profesyonelliği olan deneyimli iş dünyası temsilcilerinin de görüş ve önerileri dinlendi.

Toplantıda konuşan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, "Hedefimiz Eskişehir'i tüm ilçelerimizdeki turizm değerlerini de kapsayacak şekildeturizmde Marka Şehirler arasında üst sıralara çıkarmak. Buradan hareketle, yerli ve yabancı turistlerden kimler Eskişehir'in turizm değerlerine ilgi duyar,bu değerlerimizi nasıl tanıtabilir ve pazarlayabiliriz düşüncesiyle yola çıktık. Turizm Kaynaklarının ve temalarının Mekansal Analizi ile Turizm Pazarlama Stratejisi bu çalışma ile ortaya çıkarıldı. Bu çalışmalarımız sonrasında Eskişehir turizmine yönelik yatırım, tanıtım çalışmalarının ilgili tüm paydaşlarımızla birlikte planlı bir şekilde yürütülmesi ile Eskişehir'in sahip olduğuturizm potansiyelinin etkin tanıtımına ve doğru pazarlara ulaşılmasına büyük bir katkı sağlanacaktır. Çalışmayı yürüten başta Prof. Dr. Semra Günay Aktaş olmak üzere tüm proje ekibini tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte stratejiyi ilgili tüm paydaşlara anlatarak onların da bu çalışmayı sahiplenmelerini ve varsa katkılarıyla stratejinin olgunlaşmasını sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, "Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ile ilk olarak doğrudan kaynaklarımızın nerede olduklarını incelemeye karar verdik. Eğer kaynaklarımızı görmezsek bunları doğru değerlendiremeyeceğimize karar verdik. Önce doğal turizm kaynaklarımıza baktık. Sağlık turizm çekiciliklerini inceledik. Spor turizmi olanaklarını değerlendirdik.Şehir turizmi çekicilikleri de dahil olmak üzere birçok alanları derinlemesine inceledik" dedi.

Her bir bölgeyi ayrı ayrı inceledik diye konuşan Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, "Şehir merkezi ve çevre bütünleşmesi için yapılabilecekleri inceleyerek bunları ortaya çıkardık. Şehirden jeoparka, spor, kültür, tarih, arkeoloji, inanç, yöresel yemekler olmak üzere birçok değerimizi detaylı bir şekilde inceledik. Turizm kaynaklarının temalarının mekansal analizi ile turizm pazarlama stratejisini derinlemesine çıkardık. Eskişehir turizm kaynakları bilgi sistemi üzerine de çalıştık. Bu sistemde birçok kategori oluşturduk. Burada Eskişehir'in tanıtımı ve yaptığımız çalışmaları anlatan bir çalışma oldu. Yaptığımız çalışmalarda bizlere her konuda destek olan BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim ve Ajans çalışanlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Eskişehir Vali yardımcısı Akın Ağca, "Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Eskişehir adına çok önemli bir çalışma ortaya konmuş.Emeği geçen akademisyenlerimizi ve BEBKA çalışanlarını kutluyorum. İnşallah Eskişehir hak ettiği yerlere el birliği ile gelecektir. Bizlerde Eskişehir Valiliği olarak bu projeye başlangıcından itibaren her türlü desteği verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gerçekleştirilen bilgilendirme sunumu sonrasında değerlendirmelerde bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Kolay yapılacak bir iş değil çok vakit ve emek isteyen bir proje. Bu kadar bilginin derlenmesi çok kıymetli, bundan sonraki süreçteortaya konulan stratejinin tüm tarafların katılımıyla uygulanması ve takibi gerekiyor. Eskişehir'in hikayesinin oluşturulması gerekiyor. Biz ESO olarak Eskişehir'in marka değerini artıracak bu çalışmada elimizden geleni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına alındığı toplantı sonrası iş dünyası temsilcilerinin görüş ve önerileri alındı. Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından Eskişehir'in turizm potansiyelinin mercek altına alındığı, "Turizm Kaynaklarının Temalarının Mekansal Analizi ile Turizm Pazarlama Stratejisi" düzenlenen toplantıya Eskişehir Vali yardımcısı Akın Ağca,Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim,ETO Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Şarlar, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş, TÜRSAB İl Temsilcisi Özgür Ersoy,TÜROB Eskişehir il temsilcisi Kaan Erdin, BEBKA Eskişehir Koordinatörü Güliz Ünal ve protokol üyeleri katıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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