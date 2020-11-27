BBC araştırması: İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor
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BBC araştırması: İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor

27.11.2020 11:12 | Son Güncelleme: 27.11.2020 11:15
BBC araştırması: İngiltere'deki bazı kliniklerde 'kızlık zarı tamiri' ve 'bekaret testi' yapılıyor

BBC, İngiltere'deki bazı özel kliniklerde "bekaret testi" ve "kızlık zarı" tamiri yapıldığını ortaya çıkardı.

BBC, İngiltere'deki bazı özel kliniklerde "bekaret testi" ve "kızlık zarı" tamiri yapıldığını ortaya çıkardı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) insan haklarına aykırı olduğunu söylediği bu testlerin yasaklanmasını istiyor.

Uzmanlar bu testlerin hiçbir bilimsel temeli olmadığını ve bir kişinin bakire olduğunu kanıtlayamayacağını söylüyor.

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Testler kızlık zarının yırtılmış olup olmadığını anlamak için vajinal muayene yapılmasını içeriyor.

Yedi klinik bekaret testi yaptığını doğruladı

BBC'nin "Newsbeat" ve "100 Kadın" ekiplerinin araştırmasına göre bu kliniklerde "kızlık zarı tamiri" 1500-3000 sterline (yaklaşık 15.750-31.500 TL), "bekaret testi" de 150-300 sterline (1.575-3.150 TL) yapılıyor.

Araştırmada en az 21 klinikte bu işlemlerin yapıldığı ortaya çıktı.

BBC'nin ulaştığı 16 klinikten yedisi bekaret testi yaptığını doğruladı.

Diğerleri başvurularımıza yanıt vermedi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi NHS, son beş yılda 69 kızlık zarı tamiri vakasının tespit edildiğini söylüyor.

'Test yaptırmamak için evden kaçtım'

BBC, "ailesinin namusunu kirlettiği için" baskı altında olan ya da zorla evlendirilen kız çocuklarına destek veren Karma Nirvana adlı yardım örgütünün aracılığıyla bu mağdurlardan biriyle görüştü.

Bu kişi yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Beni biriyle evlendirmek istiyorlardı. Bir gün bizim çevremizin önde gelenlerinden biri beni arkadaşlarımla gördü. Anneme çocuklardan birinin erkek arkadaşım olduğunu söylemiş. Sonra dedikodular yayıldı. Ailem bana bekaret testi yaptırtmak istedi. Korktum. Bunun ne olduğunu bilmiyordum. Kaçmaktan başka seçeneğim yok diye düşündüm ve evi terkettim."

Karma Nirvana'dan Priya Manota, bazı durumlarda kız çocuklarının öldürüldüğünü ya da evlatlıktan reddedildiklerini söylüyor.

WHO'ya göre dünya genelinde en az 20 ülkede bekaret testleri yapılıyor. WHO, bu testlerle bir kişinin cinsel ilişkiye girip girmediğinin anlaşılamayacağını, kızlık zarının tampon kullanımı ya da egzersiz gibi birçok nedenle yırtılabileceğini söylüyor.

Geçtiğimiz yıl ABD'li rap şarkıcısı T.I., her yıl kızına bekaret testi yaptırdığını söylemiş ve büyük tepki almıştı.

Plastik cımbız ve sahte kan

BBC'nin araştırması ayrıca internet üzerinden 50 sterline (yaklaşık 525 TL) "kızlık zarı tamiri kitleri" satıldığını ortaya koydu.

Almanya'dan 104 sterline sipariş edilen bir kitin içinden 60 mililitre vajina sıkılaştırıcı jel, bir plastik cımbız, bir kan kapsülü ve sahte kan içeren üç poşet çıktı.

Kitte bunların nasıl kullanılacağına dair bir açıklama yoktu.

Jinekolog Dr. Ashfaq Khan, kendisine sık sık bekaret testi ya da kızlık zarı tamiri yapıp yapmadığının sorulduğunu belirterek "Bu testlerin İngiltere'deneden yasak olmadığını anlamıyorum. Kızlık zarının bir kısmının olmaması bakire olmadığınızı göstermez" dedi.

Dr. Khan, "Bu bir suç. Etik ve ahlaki açıdan doğru değil. Kadın sünnetlerinin yasaklanması konusundaki duyarlılığın burada da gösterilmesi gerekir" diye konuştu.

The BBC identified 21 clinics and managed to make inquiries with 16 of them, seven confirmed they offer "virginity testing" and several others would not clarify their position.

BBC

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