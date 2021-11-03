BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA MOTOSİKLET KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI; 1 AĞIR YARALI

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde bir kamyonet aynı yönde arıza yaptığı iddiaya edilen başka bir kamyonete arkadan çarptı. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen bir motosiklet sürücüsü kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri arızalı olduğu iddia edilen ve olay yerinde durmayarak kaçan kamyonet sürücüsünü arıyor.

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Edirne istikametinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücünün kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet arıza yaptı. Bu sırada aynı yönde arkadan gelen Yılmaz Yüksel'in kullandığı 34 AFN 13 plakalı kamyonet ise henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptığı iddiaya edilen kamyonete arkadan çarptı.

KAMYONETE ARKADAN ÇARPTI AĞIR YARALANDI

POLİS OLAY YERİNDE BULDUĞU PLAKAYI ARAŞTIRIYOR

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Soner Hasırcıoğlu - Son Dakika Haberleri

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