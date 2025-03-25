BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? 30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı İstanbul hava durumu tahminleri!

Türkiye genelinde etkili olan serin ve dengesiz hava sistemi, Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da da hava koşullarını doğrudan etkileyecek. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarına göre 30 Mart Cumartesi, 31 Mart Pazar ve 1 Nisan Pazartesi günleri İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, Ramazan Bayramı süresince İstanbul için günlük hava durumu tahminleri ve detaylar…

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, İstanbul'da hava nasıl olacak sorusu merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30-31 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da bayram süresince parçalı bulutlu ve ılıman bir hava bekleniyor.

BAYRAMDA İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK

Gün içinde sıcaklıkların 15°C ile 20°C arasında değişeceği, yağış ihtimalinin ise düşük olacağı belirtiliyor. Rüzgarın hafif esmesi ve nem oranının ortalama seviyelerde seyretmesi öngörülüyor. Ancak, yerel ve kısa süreli sağanak yağış ihtimaline karşı dikkatli olunması öneriliyor. Bayramda dışarıda plan yapanlar için İstanbul genelinde güneşli ve serin bir hava hakim olacak gibi görünüyor.

RAMAZAN BAYRAMINDA İSTANBUL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

30-31 Mart ve 1 Nisan Ramazan Bayramı İstanbul hava durumu