Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
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Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL - Haberler | Güncel

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun talep oldu.

EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Keşan ilçesinde Ramazan Bayramı nedeniyle düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun talep oldu.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nce, Keşan Şehitlik Parkı'ndaki çadırda Ramazan Bayramı nedeniyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Koronavirüs nedeniyle tam kapanmada uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Öğle saatlerinde başlayan kampanyaya ilgi yoğun oldu.

Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nde görevli Dr. Erhan Aksoy, her yıl ramazan ayında kan bağışında yaşanan düşüşleri önlemek için iftar sonrası düzenlenen kampanyalarla bağış sayısını yükseltmeye çalıştıklarını söyledi. Aksoy, "Bizler Ramazan ayında da çeşitli kampanyalarla kan stoklarının kırmızı çizginin altına düşürmemek için elimizden geleni yaptık. Halkımızda bu konuda duyarlılığını gösterdi. Ama hala stoklarımızda azalmalar var. Pandemi süreci ve tam kapanma bağış oranlarımızı etkiledi. Maalesef hastalarımızın kan ihtiyacı azalmıyor, giderek artıyor. Bu nedenle de halkımızı kan bağışına davet ediyoruz. Tam kapanma süresince kan vermek, sokağa çıkma yasağından muafiyet getiriyor. Kan bağışı yapmak isteyenler kolluk kuvvetlerine bunu belirterek, bize gelebilirler. Burada da biz kan bağışçılarına muafiyet belgesi veriyoruz. Bu sayede gönül rahatlığıyla da evlerine dönebilirler. Çalışma gün sayımızı hep yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bayramda da hiç ara vermeden çalışmaya devam ediyoruz. Çadırlarımızda da kan verilirken tüm tedbirleri alıyoruz. Riski minimuma indirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.'KAN BAĞIŞI YAPALIM, HAYAT KURTARALIM'

Kan bağışında bulunan Seçim Çakal da, "Bugünlerde kan bağışına çok ihtiyaç var. Kan bağışı yapalım, hayat kurtaralım. Özellikle pandemi döneminde bu çok önemli. Bayram olmasına rağmen izinli olarak çıkarak, kan bağışında bulundum" diye konuştu.


Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
Bayramda düzenlenen kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL

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