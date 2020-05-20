Bayram telaşesi Eskişehirlileri sokağa döktü
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Bayram telaşesi Eskişehirlileri sokağa döktü

Bayram telaşesi Eskişehirlileri sokağa döktü Alışveriş için sokaklara dökülen Eskişehirliler sosyal mesafeyi hiçe saydı Emniyet güçlerinin kalabalığın oluştuğu alanların girişlerine barikat ve kontrol noktası kurmasına rağmen yoğunluk engellenemedi Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala korona...

20.05.2020 20:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 20:01

Bayram telaşesi Eskişehirlileri sokağa döktü

Alışveriş için sokaklara dökülen Eskişehirliler sosyal mesafeyi hiçe saydı

Emniyet güçlerinin kalabalığın oluştuğu alanların girişlerine barikat ve kontrol noktası kurmasına rağmen yoğunluk engellenemedi

ESKİŞEHİR - Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala korona virüs (Covid-19) salgınına rağmen Eskişehirliler bayram alışverişi yapmak için adeta sokağa dökülüp sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

İçişleri Bakanlığı'nın ilan ettiği 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehirliler sokakları doldurdu. Bayramda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacağının duyurulmasına rağmen vatandaşlar alışveriş yapmak için marketlere ve açık olan işletmelere akın etti. Kentin en işlek noktalarından biri olan Hamamyolu'ndaki kalabalık ise adeta pes dedirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın rehavete kapılmamak gerektiğine dair ciddi uyarılarda bulunmasına rağmen Eskişehirliler tedbirleri ciddiye almadı. Emniyet güçlerinin kalabalığın oluştuğu alanların girişlerine barikat ve kontrol noktası kurmasına rağmen yoğunluk engellenemedi.

Öte yandan, toplu taşıma araçlarında yolculuk yapmaya getirilen düzenlemeler nedeniyle tramvay duraklarında da yoğunluk oluştu. Tramvaya binmek isteyen vatandaşlar duraklarda sosyal mesafeyi hiçe saydı. Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Valiliği tarafından maskesiz sokağa çıkmama kararının alınmasının ardından bazı vatandaşların maske takmadığı gözlendi.

"İnsanlar alışveriş derdinde"

İçişleri Bakanlığı'nın Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacağını açıklamasına rağmen vatandaşların alışveriş yapmak için sokaklara döküldüğünü belirten Hakan Türk, "İnsanlarımız her sokağa çıkma yasağının bitiminden sonra kendilerini marketlere, mağazalara atıyorlar. Sosyal mesafeyi hiçe sayarak bir rehavete kapıldılar. Bayramda sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen insanlar alışveriş derdinde" diye konuştu.

"Kalabalık oluşunca yasağın bir anlamı kalmıyor"

Sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar sokaklara dökülünce yasağın bir anlam ifade etmediğini söyleyen Kurtuluş Çıldır, "Bakıyorum sosyal mesafeye uyan da var uymayan da var. Maske takmayana ceza yazılacak deniliyor. Takip edeceksin ceza yazacaksın. Millet birden çıkıyor. Buraya pazartesi günleri gelsen herkes üst üste, daha çok kalabalık oluyor. İlan edilen 4 günlük kısıtlamalar ölüyor" dedi.

Bayram telaşesi Eskişehirlileri sokağa döktü

Kaynak: İHA

Manşet

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