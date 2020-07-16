Bayram Şenocak: "Milli iradeyi yok sayanlara karşı her zaman 'Demokrasi Nöbeti'ndeyiz"
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Bayram Şenocak: "Milli iradeyi yok sayanlara karşı her zaman 'Demokrasi Nöbeti'ndeyiz"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il genelinde gerçekleştirilen 'Demokrasi Nöbeti' etkinliklerine katıldı.

Bayram Şenocak:
16.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 16.07.2020 14:05

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında il genelinde gerçekleştirilen 'Demokrasi Nöbeti' etkinliklerine katıldı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla il genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen Edirnekapı Şehitliği'ndeki anma törenine iştirak eden Şenocak, ardından günler öncesinden başlattığı 15 Temmuz şehit ailelerini ziyaretlerine devam etti. Şehitlerimizi rahmetle yad eden Şenocak, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurguladı. Daha sonra sırasıyla Çekmeköy, Ümraniye, Üsküdar, Başakşehir, Arnavutköy, Sultangazi, Esenler, Bakırköy ve Fatih'te düzenlenen 'Demokrasi Nöbeti' etkinliklerine iştirak etti. Şenocak ayrıca, 15 Temmuz akşamı ikiz babası olma mutluluğunu yaşayan 15 Temmuz Gazisi Polis Memuru Servet Acun'u hastanede ziyaret edip kendisini ve eşini tebrik etti.

"Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum"

Demokrasi Nöbeti'nde buluşan vatandaşlara hitap eden Şenocak, "FETÖ'cü hainler 4 yıl önce bugün, bir ihanet kalkışmasına giriştiler. Kadın, çocuk, genç, yaşlı, asker, polis 251 insanımızı şehit ettiler. Binlerce vatandaşımızı yaraladılar. Meclisimiz kurulduğu günden beri ilk kez bombalandı. Emperyalistlerin yerli işbirlikçileri eliyle kalkıştığı darbe girişimine karşı milletimiz, adeta bir destan yazdı. Bu destanın kahramanı şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Üzerinden kaç yıl geçerse geçsin FETÖ'cü hainlerin ihanetini de, 'Vatanımı böldürtmem, bayrağımı indirtmem, ezanımı susturtmam' diyerek sokaklara dökülen halkımızın kahramanlığını da asla unutmayacağız" dedi.

"Hedef; kaos ve iç savaşla Türkiye'yi parçalamaktı"

Küresel sömürge çetesinin, gücünü artıran bir Türkiye'yi hazmedemediğini vurgulayan Şenocak, "Şunu unutmamalıyız ki 15 Temmuz, sıradan bir darbe teşebbüsü değildi. Uluslararası ölçekte gücünü gittikçe artıran Türkiye'yi, kaos ve iç savaş oyunlarıyla parçalama ve emperyalist sofralara meze olarak sunma projesiydi. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde şahlanarak meydanları dolduran milletimiz bu oyunu bozdu. Bu kirli planı paramparça edip yapanların suratına çarptı. Ölümün üzerine yürüyen bir lider ve o lidere sonuna kadar güvenen millet, el birliğiyle tarihe şanlı bir destanı not düştü" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi kolay lokma haline getirmek isteyen emperyalistlerin, yeni karanlık senaryolarına figüranlık etmeye gönüllü kimselerin varlığına dikkat çeken Şenocak, "Milletin 15 Temmuz'da gösterdiği tepkiden, hala gereken dersi çıkaramayanlar var. Uzaktan kumandalı operasyonlarla, darbe kalkışmasıyla umduklarını bulamayanlar yeni hayaller kuruyorlarmış. Milletin gönlünde yer edinemeyenlerin, milletin iradesinde teveccüh göremeyenlerin tek umudu, emperyalistlerin karanlık senaryolarına figüranlık ederek menfaat sağlamak. Doğu Akdeniz, Suriye, Libya başta olmak üzere dünyanın birçok farklı bölgesinde sömürge çarkına çomak sokan, 'Dünya 5'ten Büyüktür' düsturuyla güçlü ve bağımsız bir irade ortaya koyan Türkiye'yi hazmedemeyenlerin karanlık senaryolarına figüranlık etmeye gönüllü olanları şimdiden uyarıyoruz. Biz, bu ülkenin geleceği, bu milletin tam bağımsızlığı için her daim 'Demokrasi Nöbeti'ndeyiz. Geçmişten bugüne Türkiye'ye vurulan tüm prangaları paramparça eden Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bugün ve gelecekte, milli iradeye pranga vurmaya kalkışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Bugün bize düşen en önemli görev; 'Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet' şuuruyla kenetlenmektir. Bu şuur bizim; 2023, 2053, 2071 ve daha nice hedeflere ulaşmamızda en güçlü motivasyon kaynağımızdır" şeklinde konuştu.

İl genelinde gerçekleştirilen Demokrasi Nöbetleri'ne katılan Şenocak, sabahın ilk ışıklarına kadar süren programını Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret edip sabah namazını da Fatih Camii'nde eda ederek tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Manşet

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